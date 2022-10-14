جارديان: تراس تقيل أقرب حلفائها السياسيين لمواجهة تداعيات خطة الضرائب

كتبت ريم عبد الحميد

نقلت صحيفة الجارديان البريطانية عن مصادر قولها إنه تمت إقالة وزير الخزانة البريطانى كواسى كوارتنج من منصبه فى ظل محاولة رئيس الحكومة ليز تراس استعادة سلطتها السياسية قبل الإعلان عن تحول فى أجزاء من خطتها الاقتصادية الاكرثية المعروفة باسم الميزانية المصغرة.

وأكدت المصادر بداوننج ستريت للجارديان أن تراس أرادت أن يتحمل كوارتنج مسوئلية تراجعها فى الوقت الذى تسعى فيه إلى تهدئة الأسواق والتوترات التى أصابت نواب حزب المحافظين.

والتقت تراس بكوارتنج، الذى كان من قبل أقرب حلفائها السياسيين والذى شارك فى وضع خطتها للنمو، من أجل إجراء محادثات أزمة فى داوننج ستريت بعد أن قطع رحلته إلى الولايات المتحدة لإجرا ء محادثات مع صندوق النقد الدولى. وأوضحت مصادر بالحكومة أن تراس وكوراتنج لديهما آراء مختلفة حول المدى الذى ينبغى أن تذهب فيه الحكومة لاستعادة عناصر رئيسية فى خطتها لتهدئة الأسواق.

وقالت المصادر أن كوراتنج كان يضعط من أجل تراجع كامل عن سياسة ضرائب الشركات، ورفعها من المعدل الحالى 19% إلى المعدل المخطط له 25%، فى الوقت الذى أراد ت فيه رئيس الحكومة التراجع عن جزء من الارتفاع.

وقالت مصادر بوزارة الخزانة أن كوارتنج كان دائما أكثر استعدادا للتحول عن تراس فيما يتعلق بضريبة الشركات، على الرغم من أنه يتحمل اللوم الأكبر عن تلك السياسات.