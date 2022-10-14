اليوم السابع
Ads
الجمعة، 14 أكتوبر 2022 04:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

جارديان: تراس تقيل أقرب حلفائها السياسيين لمواجهة تداعيات خطة الضرائب

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 02:57 م
جارديان: تراس تقيل أقرب حلفائها السياسيين لمواجهة تداعيات خطة الضرائب ليز تراس
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نقلت صحيفة الجارديان البريطانية عن مصادر قولها إنه تمت إقالة وزير الخزانة البريطانى كواسى كوارتنج من منصبه فى ظل محاولة رئيس الحكومة ليز تراس استعادة سلطتها السياسية قبل الإعلان عن تحول فى أجزاء من خطتها الاقتصادية الاكرثية المعروفة باسم الميزانية المصغرة.
 
وأكدت المصادر بداوننج ستريت للجارديان أن تراس أرادت أن يتحمل كوارتنج مسوئلية تراجعها فى الوقت الذى تسعى فيه إلى تهدئة الأسواق والتوترات التى أصابت نواب حزب المحافظين.
 
والتقت تراس بكوارتنج، الذى كان من قبل أقرب حلفائها السياسيين والذى شارك فى وضع خطتها للنمو، من أجل إجراء محادثات أزمة فى داوننج ستريت بعد أن قطع رحلته إلى الولايات المتحدة لإجرا ء محادثات مع صندوق النقد الدولى. وأوضحت مصادر بالحكومة أن تراس وكوراتنج لديهما آراء مختلفة حول المدى الذى ينبغى أن تذهب فيه الحكومة لاستعادة عناصر رئيسية فى خطتها لتهدئة الأسواق.
 
وقالت المصادر أن كوراتنج كان يضعط من أجل تراجع كامل عن سياسة ضرائب الشركات، ورفعها من المعدل الحالى 19% إلى المعدل المخطط له 25%، فى الوقت الذى أراد ت فيه رئيس الحكومة التراجع عن جزء من الارتفاع.
 
وقالت مصادر بوزارة الخزانة أن كوارتنج كان دائما أكثر استعدادا للتحول عن تراس فيما يتعلق بضريبة الشركات، على الرغم من أنه يتحمل اللوم الأكبر عن تلك السياسات.

ليز تراس

وزير الخزانة البريطانى

كواسى كوارتنج

اخبار بريطانيا



الموضوعات المتعلقة

الصحف العالمية: لجنة تحقيقات الكونجرس تستدعى ترامب للشهادة فى أحداث 6يناير والرئيس السابق يندد..إيلون ماسك يخضع لتحقيق فيدرالى بسبب صفقة تويتر..ونواب المحافظين يخططون لاستبدال ليز تراس بريشى سوناك وبينى ماردونت

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 02:45 م

التايمز: المحافظون يخططون لاستبدال ليز تراس بريشى سوناك وبينى ماردونت

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 11:26 ص

الصحف العالمية اليوم: مفاجآت أكتوبر تقلق الجمهوريين والديمقراطيين قبل الانتخابات النصفية.. "المحافظين" يتحدون ليز تراس مجددا بسبب الرعاية الاجتماعية.. وأسعار زيت الطعام ترتفع 200% فى الأرجنتين منذ بداية 2022

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 02:10 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة