اليوم السابع
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تجديد خطوط المياه ورفع كفاءة الشوارع بالحوامدية

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 10:02 ص
تجديد خطوط المياه ورفع كفاءة الشوارع بالحوامدية محافظة الجيزة
كتبت - مرام محمد

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شنت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة الحوامدية، حملة مكبرة لرفع المخلفات ورفع كفاءة شوارع صلاح سالم وأحمد عبد العزيز وتجديد خطوط المياه بعدد من المناطق، تنفيذا لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتكثيف حملات رفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة والمتابعة الدورية لجهود رفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية.

وشهدت الحملة، مواصلة أعمال تطوير شارعي صلاح سالم، والبطل أحمد عبد العزيز بالعزبة الشرقية، ورفع 162 طن مخلفات من القرى، بالإضافة إلى إصلاح عطل مياه الشرب في شارع الساحة أمام حلمى عبد الفتاح، واستكمال أعمال التطوير بشارع المعهد الديني والهرماوية.

وأشارت المحافظة إلى أن الحملة أسفرت عن صيانة الصرف الصحي بشوارع البطل أحمد عبد العزيز والكيماويات وجسر المنوات ومساكن السهران وصلاح سالم، مؤكدة استمرار تركيب خطوط المياه "إحلال وتجديد" فى شارع محمد الغزالى خلف العطور، وتوصيل خط الطرد للصرف أعلى في الشيخ عتمان وعمل الوصلات المنزلية للصرف الصحي في الشيخ عتمان، وذلك بمتابعة اللواء كمال عبدالله عزت رئيس مدينة الحوامدية.

 


مياه الشرب

الصرف الصحي

تطوير الشوارع

رفع كفاءة الطرق

خطوط المياه

الحوامدية

الجيزة



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