كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، تدريبات سفراء مشواري، لتنمية المهارات الحياتية، وفق بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسف، للنشء وتستهدف الورش التدريبية المرحلة العمرية من 10 سنوات حتى 14 عاما، بمركز شباب ابشان التابع لإدارة شباب بيلا، بمشاركة 30 متدربا من النشء فى الفترة من 14 أكتوبر حتى 22 من الشهر الجارى.

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن البرنامج يهدف إلى تنمية مهارات النشء والشباب من أجل بناء مستقبل أفضل، ويستهدف تنفيذ الورش التدريبية التى تؤسس لديهم مهارات التفكير الايجابي، الأساليب التحفيزية، التقبل، حب التعلم، المشاركة الإيجابية، مشيراً إلى دعم المديرية لنشر رسالة البرنامج فى تنمية مهارات النشء من خلال مراكز الشباب فى كافة أرجاء المحافظة .

ونفذت التدريب أسماء رشاد، من سفراء مشوارى بمركز شباب ابشان، بإشراف منال جمال، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، جيهان رشوان، مدير عام الإدارة العامة لتدريب الشباب وإشراف تنفيذى عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ حسن الدسوقى، منسق التدريب بالمحافظة.



برنامج مشوارى ينفذ تدريب تنمية المهارات الحياتية للنشء بشباب بيلا



جانب من الميادرة