وأشارت الصحيفة اليونانية أن اليونان تجرى محادثات مع فيتنام والهند وربما الفلبين لترتيب هجرة آلاف العمال لسد النقص في قطاعات الزراعة والبناء وغيرها من القطاعات التي هي في أمس الحاجة إلى المزيد من العمال .

ووفقًا لمسؤول في وزارة الزراعة اليوناني، تعاني اليونان حاليًا من نقص قدره 50 ألف عامل وتحتاج إلى 30 ألف عامل على الأقل لسد الثغرات الأساسية في هذا القطاع وحده .

ومن المتوقع أن يمهد الاتفاق مع مصر، الذي ظل معلقًا منذ 2021 واكتسب قوة خلال الصيف بأوامر من رئيس الوزراء اليونانى، الطريق لصفقات مماثلة مع دول أخرى.

وكانت المحادثات الأولية مع مصر لـ 2000 عامل ولكن تم رفع هذا العدد لاحقًا إلى 5000 عامل والذين سيحصلون على تصاريح للبقاء في اليونان لمدة تسعة أشهر وهو الحد الأقصى المسموح به بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي.

