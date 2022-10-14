وقالت بلاسخارت - في برقية تهنئة إلى محمد شياع السوداني المكلف بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - "باسم بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، أود أن أتوجه إليكم بخالص التهنئة بمناسبة تكليفكم رئيساً للوزراء في جمهورية العراق، أتمنى لكم التوفيق في مهمتكم المقبلة وأتطلع إلى العمل معكم".