العالم يتخلص من 5 مليار هاتف فى 2022.. وتحذيرات من "جبل النفايات الإلكترونية"‏

كتبت : نهال أبو السعود

قال المنتدى الدولي لنفايات الأجهزة الإلكترونية والكهربائية إن هذا العام سيشهد ‏التخلص من 5.3 مليار هاتف، وهذا التقدير يلقي الضوء على المشكلات البيئية ‏المتصاعدة بسبب المخلفات الإليكترونية.‏

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية، تشير الأبحاث إلى أن الكثير من الناس يحتفظون ‏بالهواتف القديمة بدلا من إعادة تدويرها، والمعادن الثمينة غير المستخرجة من نفايات ‏الإلكترونيات، مثل النحاس الموجود في الأسلاك أو الكوبالت في بطاريات يعاد شحنها ، ‏يتم استخراجها من مصادر طبيعية.‏

وهناك ما يقدر بـ 16مليار هاتف محمول حول العالم وفي أوروبا، وثلث هذا العدد لم يعد ‏مستخدما.‏

وقال المنتدى إن بحثه أظهر أن "جبل" النفايات الإلكترونية والكهربائية - بما في ذلك ‏الغسالات وأجهزة تحديد المواقع - سيرتفع إلى 74 مليون طن بحلول العام 2030.‏

وفي وقت سابق من العام، دشنت الجمعية الملكية للكيمياء حملة للترويج للبحث عن ‏النفايات الإلكترونية من أجل صناعة منتجات جديدة، وسلطت الضوء على الصراعات ‏العالمية ومنها الحرب في أوكرانيا التي تهدد سلاسل إمداد المعادن الثمينة.‏

وقالت ماجدالينا شاريتانوفيش، من المنتدى العالمي لنفايات الأجهزة الكهربائية ‏والإليكترونية: "توفر هذه الأجهزة العديد من الموارد المهمة التي يمكن استخدامها في ‏إنتاج أجهزة إلكترونية جديدة أو معدات أخرى، مثل توربينات الرياح أو بطاريات ‏السيارات الكهربائية أو الألواح الشمسية - وكلها ضرورية للانتقال الرقمي الأخضر إلى ‏المجتمعات منخفضة الكربون".‏

ويتم إعادة تدوير ما يزيد قليلا عن 17 في المئة من النفايات الإلكترونية في العالم بشكل ‏صحيح، لكن الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة حدد هدفا لرفع ذلك إلى ‏‏30 في المئة بحلول العام المقبل.‏

وتشير استطلاعات أجرتها منظمة ‏Material Focus‏ إلى أنه يتم حاليا، في بريطانيا، ‏تخزين أكثر من 20 مليون عنصر كهربائي غير مستخدم ولكن يعمل، بقيمة تصل إلى ‏‏5.63 مليار جنيه إسترليني، في المنازل.‏

ووفق الحسابات، فإن الأسرة المتوسطة في بريطانيا يمكنها بيع التكنولوجيا غير ‏المرغوب فيها وجمع حوالي 200 جنيه إسترليني.‏