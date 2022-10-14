جاء ذلك خلال كلمته بمناسبة انعقاد أعمال الجمعية الـ 145 للاتحاد البرلماني الدولي، اليوم /الجمعة/، بالعاصمة الرواندية (كيجالي).



وأوضح قوجيل أن بلاده تبذل جهودا كبيرة لتحقيق الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة، وتسعى إلى تحقيق أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي، مجددا دعم غرفتي البرلمان الجزائري لكل الجهود التي تخدم التنمية المتوازنة في العالم وتعزز السلم والأمن الدوليين.

وحول مسألة المشاركة السياسية للمرأة.. قال إن بلاده أولت اهتماما كبيرا لمسألة المشاركة السياسية للمرأة، معتبرة ذلك قاعدة أساسية لتحديث النظام السياسي وبناء ديمقراطية حقيقية، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على هذا المبدأ بشكل أساسي خلال التعديل الدستوري في نوفمبر 2020.