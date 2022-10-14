إقالة وزير الخزانة البريطاني كواسي كوارتنج

كتب : أحمد علوى

أفادت هيئة الإذاعة البريطانية BBC بأن وزير الخزانة كواسي كوارتنج أقيل من منصبه، وسط تكهنات بأن رئيسة الحكومة ليز تراس، ستعلن اليوم عن تعديلات في الموازنة المصغرة.

وأعلنت رئاسة الحكومة، أن تراس ستعقد مؤتمرا صحافيا في وقت لاحق اليوم.

وكان كوارتنج قطع زيارته إلى واشنطن وعاد صباح اليوم الجمعة إلى بريطانيا، حيث توجه مباشرة إلى داونينغ ستريت للقاء تراس.

ووسط دعوات لإقالته، رد كوارتنج مؤكدا أنه "لن يذهب إلى أي مكان"، لكنه رفض استبعاد المزيد من التراجع عن التخفيضات الضريبية التي تبلغ قيمتها 43 مليار جنيه إسترليني، والتي تم الكشف عنها في الموازنة المصغرة المثيرة للجدل.