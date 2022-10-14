إزالة حالة تعد على مساحة 180 مترا فى مدينة الزينية بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

استكملت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر، تنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، ضمن الموجة الـ20 تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتنسيق الكامل بين جميع جهات الولاية بالمحافظة والأجهزة المعنية لتنفيذ قرارات الإزالة لكافة التعديات بكل قوة وحزم.

وفى هذا الصدد قال العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، أنه تمت إزالة تعدي علي أرض أملاك دولة، بملف غير صالح للتقنين - غير جاد - على مساحة 180 متر تقريباً، حيث إن المواطن تقدم بطلب تقنين مباني وبالمعاينة اتضح أن المساحة أرض فضاء، وتمت الإزالة بوجود كلا من رئيس قرية العشي خالد محمد فارس، ومسئول أملاك الدولة محمد إسماعيل، وإسماعيل محجوب مسئول القسم الفني العشي السابق، ومحمد رشاد مسؤول القسم الفني الجديد، وبقوة تأمين من نقطة شرطة الزينية بقيادة الرائد يحيى جامع رئيس النقطة، وشيخ بلد العشي الحاج سعيد عطا محمد، وجار تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالف.

وكان قد أعلن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر عن الانتهاء من تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة 20 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والتي استمرت خلال الفترة من 10 حتى 29 سبتمبر 2022، وذلك بإزالة 604 حالات تعد على أملاك الدولة، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، باسترداد أراضي أملاك الدولة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة والحفاظ على حقوقها وممتلكاتها.