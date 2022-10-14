أشرف كابونجا يسحب 3 سيارات نصف نقل "جامبو" بالصالة المغطاة فى الغردقة.. صور

سحب المصارع المصري، أشرف كابونجا، مساء اليوم الجمعة، 3 سيارات نصف نقل "جامبو"، وذلك بساحة الصالة المغطاة بمدينة الغردقة وسط حضور عدد من مواطني مدينة الغردقة وقيادات الشباب والرياضة، وعلى رأسهم فراج عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر.
وكانت مديرية الشباب والرياضة أعلنت عبر صفحتها الرسمية عن دعوة عامة لأهالى البحر الأحمر لمشاهدة المصارع المصرى أشرف كابونجا أثناء سحب مجموعة من السيارات بالصالة المغطاة بمدينة الغردقة.
ووسط حالة من التشجيع من الحضور نجح أشرف كابونجا فى سحب 3 سيارات نصف نقل "جامبو".
أشرف-كابونجا-قبل-سحب-السيارات-
أشرف-كابونجا-يسحب-3-سيارات-تقل
التحهيز-لسحب-السيارات
مدير-الشباب-والرياضة-في-حوار-جانبي-مع-كابونجا
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