أشرف كابونجا يسحب 3 سيارات نصف نقل "جامبو" بالصالة المغطاة فى الغردقة.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

سحب المصارع المصري، أشرف كابونجا، مساء اليوم الجمعة، 3 سيارات نصف نقل "جامبو"، وذلك بساحة الصالة المغطاة بمدينة الغردقة وسط حضور عدد من مواطني مدينة الغردقة وقيادات الشباب والرياضة، وعلى رأسهم فراج عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر.