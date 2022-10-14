أخبار مصر.. الحكومة تنفى منع الطلاب من دخول الحرم الجامعى لعدم سداد المصروفات الدراسية

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن منع الطلاب من دخول الحرم الجامعى نتيجة عدم سداد المصروفات الدراسية، تواصل المركز مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لمنع الطلاب من دخول الحرم الجامعى نتيجة عدم سداد المصروفات الدراسية، مُشددةً على أحقية كافة طلاب الجامعات فى دخول الحرم الجامعى والالتحاق بكلياتهم حتى فى حالة عدم سدادهم المصروفات الدراسية، مُشيرةً إلى قيام الجامعات الحكومية بتخصيص ميزانية لمكاتب رعاية الشباب التابعة لها، لسداد المصروفات عن الطلاب المتعثرين سواء كانت مصروفات دراسية أو مدن جامعية، بشرط استيفاء الأوراق المطلوبة... وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.





الأرصاد: البلاد تشهد تقلبات جوية وأمطار متفاوتة الشدة ورعدية تبدأ مساء الغد



كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية اعتبارا من مساء غدا السبت 2022.

وأشارت هيئة الأرصاد ، إلى أن البلاد تتأثر بمنخفض سطحى على البحر المتوسط يصاحبه منخفض جوى فى طبقات الجو العليا، يعمل على سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا على شمال البلاد .

وسوف يتم إصدار وصف تفصيلى بمكان سقوط الأمطار وكمياتها، وتعتبر هذه الحالة هى الحالة المطيرة الأولى التى سوف تشهدها مناطق عديدة من البلاد خلال خريف 2022.

ويشهد اليوم الجمعة، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة ، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية ، مائل للحرارة على جنوب سيناء ، حار على جنوب الصعيد ، لطيف ليلا فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع نسب الرطوبة، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة.





وزيرة الهجرة: قانون استيراد السيارات للمغتربين لا يحظر بيعها



أكدت السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة في تصريحات تليفزيونية أن قانون استيراد السيارات للمغتربين لا يحظر بيعها.

وكانت وزيرة الهجرة، قد كشفت في وقت سابق بتصريحات لـ"تليفزيون اليوم السابع"، كافة التفاصيل الخاصة بإقرار مجلس الوزراء لمشروع قانون بإعفاء سيارات المصريين في الخارج من الضرائب والجمارك والرسوم، وقالت إن هذا القرار يحقق أهم مطلب للمصريين بالخارج، موضحة أن الحصول على الإعفاء في مقابل وضع هذه القيمة بالعملة الأجنبية على شكل وديعة، على أن يتم صرفها بالجنيه المصري بعد خمس سنوات بسعر العملة الأجنبية وقتها.

وأشارت إلى أن قيمة الوديعة تُحدَّد بقيمة التكلفة التي كان سيدفعها المصرى بالخارج كرسوم ضريبية وجمركية على سيارته.





أسعار الذهب اليوم الجمعة تسجل 1120 جنيها لعيار 21



ننشر آخر تحديث لأسعار الذهب، بالتعاملات الصباحية اليوم الجمعة، وذلك مع استقرار أسعار الذهب اليوم عند مستوى 1120 جنيها للجرام من عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- في حين شهد السوق المحلي للذهب عدة تغيرات كبيرة على مدار الأيام الماضية.





أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 يسجل 960 جنيها

عيار 24 يسجل 1280 جنيها

عيار 21 يسجل 1120 جنيها

الجنيه الذهب 8960 جنيها.

ارتفعت أسعار الذهب الجمعة 14 أكتوبر 2022، مدعومة بتراجع الدولار وعوائد الخزانة الأميركية، غير أن التوقعات المتزايدة برفع كبير آخر في أسعار الفائدة الأميركية أبقت المعدن النفيس في طريقه لتسجيل انخفاض أسبوعي.

وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1670 دولارا للأونصة عند الساعة 06:41 بتوقيت غرينتش، وانخفضت الأسعار بأكثر من 1% حتى الآن خلال الأسبوع، واستقرت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة عند 1676.60 دولار.