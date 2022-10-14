أخبار مصر.. أمطار رعدية غدا على السواحل الشمالية تمتد للقاهرة والصغرى 22

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف ليلا فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد أمطار متوسطة مساء تكون رعدية أحيانا على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ودمياط والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والغربية، ونشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة غربا، وفرص أمطار خفيفة ليلا قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على الشرقية والمنوفية، وفرص أمطار ليلا تكون خفيفة ورعدية أحيانا على القاهرة الكبرى. وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت : القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.

الرئيس السيسى يوجه بالاستمرار فى تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور بمختلف المناطق

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالاستمرار فى جهود تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المناطق فى القاهرة الكبرى، تحقيقاً لسهولة ويسر الحركة للمواطنين من مرتادى تلك الطرق والمحاور، وللقضاء على التشابكات المرورية وحل مشكلة التكدسات، وذلك فى إطار خطة الدولة للتطوير والتحديث المستمر لشبكة الطرق والمحاور المرورية بالقاهرة الكبرى.

جاء ذلك خلال تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الجمعة الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى.

محافظ البنك المركزى: تغير المناخ يهدد بدفع 132 مليون شخص حول العالم إلى الفقر الشديد

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن تغير المناخ وحده يمكن أن يدفع ما يصل إلى 132 مليون شخص حول العالم إلى الفقر المدقع، بحلول عام 2030، مما يتطلب تعزيز الاستثمارات وإتاحة التمويلات اللازمة في مجال الاقتصاد الأخضر والاستدامة.

أشار خلال الكلمة الافتتاحية بالجلسة العامة للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد والتي تولى رئاستها، بالعاصمة الأمريكية واشنطن ، أن قروض مجموعة البنك الدولي للاستثمارات المتعلقة بالمناخ بلغت ما يقرب من 32 مليار دولار في السنة المالية الماضية ، ويتزايد دعم التكيف مع تغير المناخ بشكل كبير.

ولفت إلى أن مجموعة البنك الدولي قد أطلقت حزمة الاستجابة للأزمات بقيمة 170 مليار دولار أمريكي تدعم المنافع العامة العالمية ، والتي تعود بالفائدة على جميع الدول. موضحًا ان أن تلك الحزمة تهدف لمساعدة الأعضاء على بناء المرونة ضد تغير المناخ والأوبئة في المستقبل ، أطلق صندوق النقد الدولي مرفق المرونة والاستدامة.

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الحج والعمرة" بالسعودية تعلن إضافة خدمة جديدة ضمن خدمات "نُسك

أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، أنه تمت إضافة رابط الموقع الإلكتروني لقطار الحرمين السريع فى منصة "نسك"، وذلك ضمن الخيارات الأخرى التي يتم تقديمها للمعتمرين، إذ أطلقت الوزارة أخيراً تحديثاً جديداً لتطبيق منصة "نسك" والذى كان فى السابق "اعتمرنا"، تمت خلاله إضافة الخدمة الجديدة تحت تبويب "خدمات النقل"، ضمن قائمة الخدمات الأخرى في التطبيق، إذ يتعين على مستخدمي التطبيق تحديثه لآخر نسخة للاستفادة من رابط الخدمة.

وأعلنت منصة نسك التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة، أنها أتاحت للشركاء توفير باقات مُتعددة ومتنوعة، للراغبين في أداء العمرة من كافة أنحاء العالم، ببرامج اقتصادية تبدأ من 830 ريالا سعوديا (222 دولارا)، وذلك تسهيلاً لضيوف الرحمن، وتيسيراً لإجراءات القدوم إلى مكة المكرمة والمدينة المنوّرة.

وكان وزير الحج والعمرة السعودي قد أعلن عن تقديم العديد من التسهيلات للمصريين الراغبين في أداء العمرة، خلال مؤتمر صحفي عُقد مؤخرا بمقر السفارة السعودية بالقاهرة، وذلك عبر منصة "نسك" ورفع القيود الصحية وعدد من الإجراءات السابق اتباعها، معلنًا عن إتاحة تكلفة التأشيرة والإقامة لخمسة أيام 4400 جنيه.

غلق ميدان ماجدة بمدينة 6 أكتوبر لمدة عام لتنفيذ أعمال إنشاء مشروع المونوريل

أعلنت محافظة الجيزة، أنه فى إطار الأعمال الإنشائية لمشروع المونوريل وتسليم موقع أعمال محطة مونوريل (الحصرى) بميدان ماجدة بالمحور المركزي الموازي بمدينة 6 أكتوبر، ضمن مشـروع المونوريل خط 6 أكتوبر (بدايـة مـن محطة وادى النيل بالمهندسين - حتى المدينة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر) فسوف يستلزم الأمر إجراء غلق كلى لميدان ماجدة أمام حركة المرور تحديداً (المتجـه مـن ميـدان ماجدة اتجاه میدان سیتی سكيب والقادم من ميدان سيتى سكيب اتجاه ميدان ماجدة) وذلك ابتداء من اليوم الجمعة الموافق 14 / 10 / 2022 ولمدة (12شهر) حتـى يـوم الأحد الموافق 15 / 10 / 2023 وذلك بطـول مايقرب من (200 متر) وعرض (38متر) علما بأن حركة المرور اتجاه ميدان الحصري وقسم شرطة أكتوبر أول تعمل بكامل طاقتها .

الأرصاد: البلاد تشهد تقلبات جوية وأمطار متفاوتة الشدة ورعدية تبدأ مساء الغد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية اعتبارا من مساء غدا السبت 2022.

وأشارت هيئة الأرصاد ، إلى أن البلاد تتأثر بمنخفض سطحى على البحر المتوسط يصاحبه منخفض جوى فى طبقات الجو العليا، يعمل على سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا على شمال البلاد .

وسوف يتم إصدار وصف تفصيلى بمكان سقوط الأمطار وكمياتها، وتعتبر هذه الحالة هى الحالة المطيرة الأولى التى سوف تشهدها مناطق عديدة من البلاد خلال خريف 2022.

ويشهد اليوم الجمعة، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة ، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية ، مائل للحرارة على جنوب سيناء ، حار على جنوب الصعيد ، لطيف ليلا فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع نسب الرطوبة، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة.

وزيرة الهجرة: قانون استيراد السيارات للمغتربين لا يحظر بيعها

أكدت السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة في تصريحات تليفزيونية أن قانون استيراد السيارات للمغتربين لا يحظر بيعها.

وكانت وزيرة الهجرة، قد كشفت في وقت سابق بتصريحات لـ"تليفزيون اليوم السابع"، كافة التفاصيل الخاصة بإقرار مجلس الوزراء لمشروع قانون بإعفاء سيارات المصريين في الخارج من الضرائب والجمارك والرسوم، وقالت إن هذا القرار يحقق أهم مطلب للمصريين بالخارج، موضحة أن الحصول على الإعفاء في مقابل وضع هذه القيمة بالعملة الأجنبية على شكل وديعة، على أن يتم صرفها بالجنيه المصري بعد خمس سنوات بسعر العملة الأجنبية وقتها.

وأشارت إلى أن قيمة الوديعة تُحدَّد بقيمة التكلفة التي كان سيدفعها المصرى بالخارج كرسوم ضريبية وجمركية على سيارته.

أسعار الذهب اليوم الجمعة تسجل 1120 جنيها لعيار 21

ننشر آخر تحديث لأسعار الذهب، بالتعاملات الصباحية اليوم الجمعة، وذلك مع استقرار أسعار الذهب اليوم عند مستوى 1120 جنيها للجرام من عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- في حين شهد السوق المحلي للذهب عدة تغيرات كبيرة على مدار الأيام الماضية.





أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 يسجل 960 جنيها

عيار 24 يسجل 1280 جنيها

عيار 21 يسجل 1120 جنيها

الجنيه الذهب 8960 جنيها.

ارتفعت أسعار الذهب الجمعة 14 أكتوبر 2022، مدعومة بتراجع الدولار وعوائد الخزانة الأميركية، غير أن التوقعات المتزايدة برفع كبير آخر في أسعار الفائدة الأميركية أبقت المعدن النفيس في طريقه لتسجيل انخفاض أسبوعي.

وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1670 دولارا للأونصة عند الساعة 06:41 بتوقيت غرينتش، وانخفضت الأسعار بأكثر من 1% حتى الآن خلال الأسبوع، واستقرت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة عند 1676.60 دولار.