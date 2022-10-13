65 لاعبا يشاركون فى بطولة منطقة الفيوم لكمال الأجسام.. صور

الفيوم رباب الجالي

نظمت منطقة الفيوم لكمال الأجسام برئاسة عبدالحكيم اللواج وبحضور لجنة حكام المنطقة وأعضاء مجلس الإدارة بطولة منطقة الفيوم للناشئين تحت 19 سنة، وذلك على مسرح جمعية الشبان العالمية بالفيوم، وهى البطولة المؤهلة للاشتراك فى بطولة الجمهورية والمقرر إقامتها فى محافظة الغربية يوم الخميس 20 أكتوبر الجارى.

وقال عبد الحكيم اللواج إن البطولة شارك فيها 65 لاعبا من أبناء محافظة الفيوم وتمت التصفية والمنافسة على المراكز الـ6 التى تمثل محافظة الفيوم فى بطولة الجمهورية التى ينظمها الاتحاد المصرى لكمال الاجسام برئاسة الدكتور عادل فهيم نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد المصري لكمال الأجسام .

ولفت اللواج أن الاتحاد المصرى لكمال الاجسام وافق على إقامة بطولة الصعيد فى محافظة الفيوم فى شهر مارس القادم وذلك فى إطار احتفالات محافظة الفيوم بالعيد القومي.



جانب من التكريم (1)



جانب من التكريم (2)



جانب من المشاركات (1)



جانب من المشاركات (2)



جانب من المشاركات (3)







