كتب محمد جمال

حلقت نحو 12 طائرة حربية كورية شمالية على مقربة من الحدود مع كوريا الجنوبية الخميس، ما دفع سئول الى إرسال مقاتلات، حسبما أعلنت شبكة "روسيا اليوم".

وجاء ذلك وسط توترات عسكرية متصاعدة في شبه الجزيرة على وقع سلسلة من تجارب الأسلحة التي أجرتها بيونغ يانغ. وهي المرة الثانية التي تنفذ فيها طائرات حربية كورية شمالية طلعات خلال أسبوع.

وأعرب وزير الدفاع اليابانى ياسوكازو هامادا، عن اعتقاده بأن كوريا الشمالية طورت رؤوسا نووية صغيرة مصممة لتلائم الصواريخ الباليستية التى يمكن أن تصل إلى اليابان.