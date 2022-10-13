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وفاة عامل صعقا بالكهرباء خلال ترميم غرفة صرف صحى بإسنا

الخميس، 13 أكتوبر 2022 08:01 م
وفاة عامل صعقا بالكهرباء خلال ترميم غرفة صرف صحى بإسنا إسعاف - أرشيفية
الأقصر - أحمد مرعى

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شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، مساء اليوم الخميس، مصرع عامل صعقا بالكهرباء خلال العمل في ترميم غرفة صرف صحي بالمدينة، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

البداية كانت بتلقي اللواء هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة النجدة يفيد بوفاة عامل صرف صحي أثناء ترميم الغرفة يدعي (محمد. خ. د) 27 سنة، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.


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