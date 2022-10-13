وفاة طفل بعد تعرضه للضرب على يد زوج والدته بسبب جهاز كمبيوتر بالغربية

الغربية مصطفى عادل

أقدم شخص على قتل ابن زوجته بعد التعدي عليه بالضرب المبرح باستخدام عصا، انتقاما منه لقيامه بالعبث في جهاز الكمبيوتر الخاص به بمنطقة ترعة الشيتي أول طنطا بمحافظة الغربية، وتم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد وليد غنيم مأمور قسم أول طنطا بوصول طفل 7 سنوات للمستشفي مصاب بكدمات وسحجات ووفاته ووجود شبهة جنائية وراء الوفاة.

انتقل ضباط مباحث القسم لمكان البلاغ وتبين من فحص الرائد محمود عبد الجواد رئيس المباحث، أن الطفل تعرض للضرب على يد زوج والدته باستخدام عصا خشبية انتقاما منه لقيامه بالعبث في جهاز الكمبيوتر الخاص به.

تم ضبط المتهم والتحفظ عليه بالقسم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.