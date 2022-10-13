وزير التموين: المؤتمر الاقتصادى هدفه تنمية دور القطاع الخاص فى التنمية المستدامة

كتب إسلام سعيد

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن المؤتمر الاقتصادي المرتقب يوم 23 أكتوبر هدفه تنمية دور القطاع الخاص والمجتمع الصناعي في وضع ملامح التنمية الاقتصادية المستدامة في المرحلة القادمة

وجاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022 في حضور وفد من المستثمرين الأجانب باحتفالية غرفة الإسكندرية التجارية بمناسبة مرور مائة عام على تدشين الغرفة التجارية لمحافظة الإسكندرية.

وشدد على دور الغرف التجارية في خلق تنمية اقتصادية حقيقية في البلاد وأن هناك نص في الدستور المادة 27 والذي تحدد ملامح الاقتصاد الوطني المنضبط والتي تحدثت عن الملامح الرئيسية للاقتصاد والتي تكشف دور الدولة في السياسة الداعمة لحرية حركة الاقتصاد وتقوية اتحادات الغرف والصناعات ومجتمعات الأعمال وخلق ادوار لها واضحة المعالم.

وأختتم، إن ما نمر به الآن من أحداث الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها أزمة فيروس كورونا يتطلب تضافر جهود القطاع الخاص والعام للخروج من المرحلة الحالية.