وزارة الساحية تشارك فى معرض TTG ريمينى بإيطاليا

كتب محمد أسعد

تشارك وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في معرض TTG ريميني السياحي الذي يُقام حالياً بمدينة ريميني بدولة إيطاليا والذي تستمر فعالياته خلال الفترة من 12 وحتى 14 أكتوبر الجاري.

ويعد هذا المعرض من أهم المعارض السياحية الدولية المهنية المتخصصة في السوق السياحي الإيطالي والذي تشارك به الشركات السياحة الإيطالية والعالمية.

وتشارك الوزارة بجناح تبلغ مساحته 96م2 بمشاركة عدد من الفنادق وشركات السياحة المصرية.

وقد حضر الافتتاح الرسمي للمعرض عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومحمد فرج الملحق السياحي بالمكتب السياحي المصري في ألمانيا والمشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من روسيا وإيطاليا ودول الإشراف التابعة لها، وعدد من المسئولين بوزارة السياحة الإيطالية، وممثلي كبرى شركات السياحة العالمية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن هذا المعرض يعد فرصة للتباحث مع ممثلي شركات السياحة الإيطالية نظرا لأهمية السوق الإيطالي بالنسبة للسياحة المصرية.

وخلال فعاليات المعرض عقد عمرو القاضي عدد من الاجتماعات الثنائية مع ممثلي شركات السياحة الإيطالية ومنظمي الرحلات وشركات الطيران تحدث خلالها عن التطورات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر وما يتم من تطوير في البنية التحتيه السياحية والتي منها إنشاء شبكة طرق ومواصلات تربط بين المحافظات السياحية المختلفة لتسهيل تنقل السائحين بين المدن السياحية بالإضافة إلى ما تقوم به الوزارة لخلق منتجات سياحية جديدة وتمكين القطاع الخاص من ممارسة نشاطه، كما أشار إلى الفعاليات المحلية والدولية التي تُقام بمصر والتي من بينها فعالية احتفال بيت الأزياء الإيطالى المشهور ستيفانو ريتشي باليوبيل الذهبي له بمعبد حتشيبسوت بالأقصر، ومؤتمر "COP 27" الذي ستستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم.

كما قام الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بإطلاعهم على الحملات الإعلانية والترويجية التي تطلقها الوزارة للترويج للمقصد السياحي المصري في الأسواق السياحية المختلفة منها حملة Follow the Sun، كما ألقى الضوء على الحملة الدولية الترويجية الجديدة التي سيتم إطلاقها للترويج السياحي لمصر والتي سيتم من خلالها إبراز الصورة الذهنية للمقصد السياحي المصري بصورة عصرية شابة، كما تم مناقشة تنفيذ حملات مشتركة مع كبار منظمي الرحلات الإيطاليين للترويج لمنتجات سياحية بذاتها والتي يفضلها السائحين الايطاليين ولاسيما خلال الموسم السياحي الشتوي للاستمتاع بالدفء الذي يتمتع به المقصد السياحي المصري خلال فصل الشتاء.

وأضاف أنه تم خلال الاجتماعات مناقشة كيفية زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر من الأسواق السياحية المختلفة وخاصة من السوق الإيطالي، ولاسيما في ظل ما تسعى إليه الدولة المصرية لزيادة أعداد السياحة الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية بنسبة 25 إلى 30 % سنوياً ، بالإضافة إلى مناقشة تنويع التجربة السياحية للسائحين خلال زيارتهم لمصر بحيث تتضمن برامجهم السياحية الاستمتاع بالمنتجات والأنماط السياحية المختلفة التي يتمتع المقصد السياحي المصري.

وأوضح محمد فرج أن ممثلي شركات السياحة الإيطالية ومنظمي الرحلات وشركات الطيران أكدوا على زيادة الطلب من السوق الإيطالي على زيارة المقصد السياحي المصري، وأن السائحين الإيطاليين يعتبرون مصر هى الوجهة السياحية المفضلة والأولى بالنسبة لهم، كما أشاروا إلى أن هناك زيادة متوقعة على الطلب للسفر إلى المقصد السياحي المصري من إيطاليا سواء من المهتمين بالسياحة الثقافية لزيارة المواقع الأثرية بالقاهرة والأقصر وأسوان أو محبي السياحة الشاطئية لزيارة مدينتي شرم الشيخ ومرسى علم.