هيئة مياه النيل المصرية السودانية تختتم اجتماعاتها فى الخرطوم

كتبت أسماء نصار

اختتمت اليوم بالعاصمة السودانية الخرطوم أعمال الاجتماع الاول للدورة الثانية والستين لاجتماعات الهيئة الفنية المشتركة ل مياه النيل بين مصر والسودان.

وناقشت الهيئة بنود جدول أعمالها المقرر، حيث أولت إهتماما كبيرا بتطوير محطات القياس على نهر النيل وإمدادها بأحدث أجهزة قياس التصرفات بالاضافة لإجراء مناقشات بناءه حول فتح آفاق لمزيد من التعاون الثنائى فى مجالات مياه النيل واستمرار التنسيق وتبادل المعلومات بين الجانب المصرى والسودانى بما يساعد على تحقيق الإدارة المثلى لنهر النيل فى البلدين.

وعلى هامش حفل الختام قام اعضاء الهيئة ورؤساء الجانبين بزيارة مركز التنبؤ بمقر الهيئة بالخرطوم والذى تم تطويره حديثا بعدما تم شراء الاجهزة المطلوبة لتشغيل المركز حسب المواصفات المعدة علي غرار مركز التنبؤ بقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري المصرية ، وسيتم قريبا عقد دورات تدريبية بالتنسيق بين الجانبين فى هذا الشأن.