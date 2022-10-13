نائب رئيس جامعة القناة لشئون التعليم والطلاب يتابع انتظام الطلاب بالمدن الجامعية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس - مع بداية الأسبوع الثاني للدراسة - أن المدن الجامعية انتهت من كافة مراحل تسكين الطلاب منذ اليوم الأول للدراسة، حيث انتظم بالمدن الجامعية 2850 طالبا وطالبة بعد ثلاث مراحل للتسكين بواقع 1400 طالب و1450 طالبة، مؤكداً أن المدن الجامعية تُقدم خدمات مميزة لطلابها سواء في التغذية والإسكان والأنشطة الطلابية والرعاية الطبية وذلك لتقليل حاجز الاغتراب وسرعة دمجهم فى العملية التعليمية.

وواصل الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب جولاته التفقدية بالمدن الجامعية يرافقه الدكتور محمد عبد الجواد المشرف العام على المدن الجامعية متوجهاً للمدينة الجامعية للطلاب وكان فى استقباله هشام عامر مدير عام المدن الجامعية.

وقام "عبد النعيم" بالإطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للطلاب، متفقداً المطابخ، المطاعم، مخازن الأغذية موضحاً أن الإجراءات الإحترازية مستمرة حيث يتم تغليف الوجبات ويأخذ كل طالب وجباته إلى الغرف.

كما التقى بالطلاب واستمع لهم ولمقترحاتهم حول الأنشطة التى يرغبون في المشاركة بها وبسؤالهم حول مستوى النظافة وتجهيز الغرف بجميع الاحتياجات اللازمة للطلاب أكد الطلاب عن رضاءهم بمستوى الخدمات المقدمة.

يُذكر أن المرحلة الأولى لتسكين الطالبات شملت وضع آلية لتسكين طالبات الكليات العملية من محافظات بعيدة ، ثم طالبات الكليات العملية من محافظات أقرب، ثم كليات نظرية تبعا لبعد وقرب محافظاتهم ، مع أخذ الطلاب من قوائم الانتظار في المرحل الثلاث طبقاً للمعايير المعلنة.