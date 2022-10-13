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مياه الشرب ببنى سويف: مدرستنا تستقبل 90 طالبا سنويا لتأهيلهم وتوفير فرص عمل

الخميس، 13 أكتوبر 2022 06:38 م
مياه الشرب ببنى سويف: مدرستنا تستقبل 90 طالبا سنويا لتأهيلهم وتوفير فرص عمل جانب من اللقاء
كتب أحمد عرفة

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قالت دينا عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف، إن الشركة لها الحظ أن يكون لنا أول مدرسة لمياه الشرب والصرف الصحى في بنى سويف لتأهيل الطلاب وتوفير فرص عمل لهم بعد التخرج.

وأضافت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف، في تصريحات لبرنامج إكسترا اليوم، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الأولاد الذين يتخرجون يكون رجالتنا وصناعية الشركة .

وتابعت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف،: في مدرسة تستقبل سنويا 90 طالبا وفقا للتنسيق الذى يتم تنظيمه ويكونون على أعلى مستوى، ويحصلون على مواد فنية وثقافية، ونستقبل 90 طالبا من بنى سويف حتى أسوان .

 

 


مياه الشرب

بنى سويف

دينا عمر

مصر

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