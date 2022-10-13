موجز الاقتصاد: البنك الدولى: مصر نفذت إجراءات مهمة ومستمرون فى دعم اقتصادها

كتب أحمد حسن

شهد اليوم الخميس 13-10-2022 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، رئيس المنطقة الاقتصادية، منها المشاط تبحث مع نائب رئيس مجموعة البنك الدولى الجهود المشتركة بمجالى المناخ والتنمية، أسعار الذهب اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022 فى مصر.

المشاط تبحث مع نائب رئيس مجموعة البنك الدولى الجهود المشتركة بمجالى المناخ والتنمية

في إطار لقاءاتها المستمرة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بواشنطن، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي.

البنك الدولى: مستمرون فى دعم اقتصاد مصر.. و"القاهرة" نفذت إجراءات مهمة

قال ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولى، اليوم الخميس، أن البنك الدولى يعمل فى العديد من مجالات التعاون مع الحكومة المصرية مثل الإسكان والبنية التحتية، لافتًا إلى استمرار التعاون المستقبلى فى الإجراءات التى تنفذها مصر فى الإصلاح الاقتصادى.

البورصة المصرية تختتم تعاملات الأسبوع على صعود جماعى للمؤشرات

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت خلال الجلستين الماضيتين على تراجع، وسط تداولات تقترب من مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 3.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 687.549 مليار جنيه.

أسعار الذهب اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022 فى مصر

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الخميس بالتعاملات الصباحية عقب هبوط بحوالي 10 جنيهات، حيث سجل الذهب مستوي 1120 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، على خلفية تغيرات كبيرة في عوامل العرض والطلب في سوق الصاغة حيث يزداد الطلب فيرتفع السعر والعكس صحيح.

وزيرة التخطيط: اجتماعات صندوق النقد الدولى هذا العام تأتى فى وقت حرج

شاركت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، باللقاء الذي عقده صندوق النقد الدولي، لمشاركة الانطباعات عن اجتماعات الصندوق ومدى ارتباطها بالمنطقة، فضلًا عن النظرة المستقبلية على COP-27 الذي سيتم استضافته بمصر في نوفمبر

"الوكيل": 300 مليون يورو لـ100 مشروع فى الإسكندرية ودول البحر الأبيض

كشف أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ورئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط "الإسكامى" عن تنفيذ أكثر من 100 مشروع أوروبي للإسكندرية ودول البحر الأبيض من برامج معونات مختلفة تهدف إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة منذ عام 2009 وبقيمة تجاوزت 300 مليون يورو.

الاتحاد من أجل المتوسط: التحديات المناخية تتطلب تعاونا دوليا وليس جهدا منفردا

الدكتور عبد القادر الخسيسي نائب الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، إن تدشين الغرف التجارية في دول البحر المتوسط ساهم في مواجهة التحديات الاقتصادية ، وحاليا تعيش فترات صعبة بسبب الصراعات والأوبئة والتغيرات المناخية وهو ما يدعمنا لمزيد من التنسيق لمواجهة هذه التحديات خاصة أن بعضها متشابك ومعقد ولا يمكن مواجهة هذه التحديات لكل دولة منفردة.

الغرف التجارية العربية: عرض فرص استثمارية بالإسكندرية خطوة هامة لتعزيز الاستثمار

شدد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، على أن عرض الفرص الاستثمارية في محافظة الإسكندرية خلال احتفالية تاريخية لغرفة الإسكندرية التجارية بمناسبة مرور 100 عام تعتبر خطوة متميزة وفرصة لتعزيز حركة الاستثمار بالمحافظة خاصة مع وجود مستثمرين من عدة دول.

غرفة تجارة الأردن: مصر حققت تطورا ضخما فى ملف الاستثمار بسبب الإصلاح الاقتصادى

أكد نائل الكبريتي رئيس غرفة تجارة الأردن أن هناك انجازات اقتصادية مميزة في مصر مع رؤية ثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي وتدشين مشروعات عملاقة جعلت مصر نقطة ارتكاز فى المنطقة العربية.

وزير الإسكان يتابع موقف وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بحدائق العاصمة

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ وحدات مشروع المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " بمدينة حدائق العاصمة، مشدداً على ضرورة توفير الخدمات المختلفة ومتطلبات المواطنين المستفيدين من المشروع المنتقلين للعيش بالمدينة الحديثة، بجانب حَث المواطنين على المحافظة على هذا المشروع، الذى هو ملك لهم، حتى يستمر بالصورة الحضارية، ويحقق لهم جودة الحياة.