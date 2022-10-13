مسجد أبو على الأثرى.. مدرسة القرآن والمذهب الشافعى منذ 743 عامًا بالإسكندرية



مائذنة مسجد ابو علي



مسجد ابو علي الاثري



مسجد ابو علي في الجمرك

يعد مسجد أبو علي من أقدم مساجد محافظة الإسكندرية، والذي يوجد بمنطقة الجمرك، وهو أقدم المساجد التي أنشئ بها مدرسة مخصصة لتلاوة القرآن الكريم والحديث ودراسة الفقه والمذهب الشافعى، منذ عام 678 هجريا، وكان يقع مباشرة أمام ميناء الإسكندرية.ويقع مسجد ابو علي الأثري، بمنطقة الجمرك بوسط محافظة الإسكندرية، على ثلاثة شوارع، وهما شارع مسجد أبو علي الذي سمي باسم المسجد، وشارع قبو الملاح، وشارع علي بك جنينة وحارة البلقطرية.أنشئ مسجد أبو علي الأثري علي يد ثلاثة شخصيات، هما عبد اللطيف بن رشيد محمد التكريتي، مصطفى بك أمير اللواء السلطاني ومسجد أبوعلي ويعود تاريخ الإنشاء إلي عام 678 هـ - 1279م، حيث قام بن رشيد بإنشاء مدرسة خصصها لتلاوة القرآن والحديث ودراسة الفقه والمذهب الشافعي، وعرفت" بدار الحديث التكريتية" وكان يعمل في التجارة بذالك الوقت، وجددها بعد ذلك الأمير مصطفى في عام 1077 م.وقال جابر قاسم وكيل الطرق الصوفية والأضرحة بالإسكندرية، إن مسجد أبو علي الاثري هو أحد منابر العلم منذ مئات السنين،ليكون مدرسة لتعليم القرآن، وتعليم المذهب الشافعي وأطلق عليها "دار الحديث التكريتية"، نسبة لمؤسسها عبداللطيف التكريتي واختار المنطقة الموجود بها المسجد لقربها مباشرا من ميناء الإسكندرية ،حيث كان يتوافد جميع التجار عبر البحر المتوسط الي تلك المنطقة.وأضاف جابر قاسم لـ"اليوم السابع"، أن المسجد تمت تسميته بذلك الاسم نسبة الي ابو علي، وهو أحد الأعيان في ذلك الوقت، وكان مشاركا في بناء المسجد والإشراف عليه ، وكانت المنطقة مشهورة في ذلك الوقت بالتجارة التي تصل عن طريق السفن الي الإسكندرية ، وكان يأتي اليه الوافدين من جميع أنحاء الوطن العربي ،و أكثر الوافدين من العراق وتونس والمغرب.وأوضح مسئول الأضرحة أن مسجد ابو علي، كان مدرسة لتحفيظ القران الكريم والحديث النبوي وهو أول مسجد في الاسكندرية يدرس المذهب الشافعي ،يجتمع فيه التجار وأهل العلم من كل أنحاء الدول العربية ، من أجل تبادل الحديث والفقه وتلاوة القرآن الكريم.ومن جانبه قال "محمد متولي" مدير عام الآثار بالإسكندرية، إن مسجد أبو علي أنشي عام 678 هجرية في عام 1279 ميلادي أي منذ 743 سنة ، وان مسجد ابو علي مسجل طبقا لقانون الاثار وبه لوحه تأسيسية، ويقع تحت الإشراف الاثري والهندسي لهيئة الاثار الاسلامية.واضاف مدير عام الآثار، إن المسجد يحتوي علي لوحتين من الرخام مدون عليها تاريخ المسجد ،واحد منهما امام بيت الصلاة والاخري امام مدخل باب الصلاة الأوسط ،وابواب المسجد ونوافذة من الخشب ، ومازال المسجد علي هيكله القديم ومئذنته وارتفاع 13 مترا ، حيث تقوم وزارة الأوقاف بمتابعة الاشراف علي المسجد.