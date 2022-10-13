محافظ كفر الشيخ يهنئ أبطال كاراتيه مطوبس لحصدهم 28 ميدالية ببطولة الجمهورية

كفر الشيخ – محمد سليمان

هنأ اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أبطال فريق كاراتيه خليج بحرى بمطوبس، لحصدهم 28 ميدالية متنوعة فى بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه على ملعب نادي الشبان المسلمين بمحافظة البحيرة، والتي نظمها الاتحاد المصري للكاراتيه، واستطاع الأبطال تحقيق عدد 10 ميداليات ذهبية و هم " جمال درويش، آدم نمر، آدم عبد القدوس، يوسف منتصر، نبيل عماد، أحمد محمد، قدرى أحمد، إيهاب عبد الهادى، يوسف حسنى، روضة محمود فى مسابقة الكوميتيه، كما هنأ الجهاز الفني المشرف على إعداد الأبطال بمركز الشباب.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أنه يشيد بحصول اللاعبين "أحمد غازى، إسلام محمد، أحمد المعداوى، محمد خالد، على احمد، سعد أحمد، يوسف الكحلاوي، أحمد فرج، وسلمي عاصم خيرالله، وعبدالرحمن عاصم خيرالله، " على الميداليات الفضية و كذلك حصد الميداليات البرونزية كل من " أحمد عبده، معتصم سعد، وائل نصر، عبده محمد، محمد المعداوى، محمد قنديل، سلمى بدوي، واسلام راشد خورشيد.

تجدر الإشارة إلى أن مركز شباب خليج بحرى، تم إدراجه ضمن المبادرة الرئاسية" حياة كريمة " لتطوير الريف المصري ضمن المرحلة الأولى من المبادرة بمطوبس، تأتي مشاركة أبطال كاراتيه مطوبس بإشراف عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للشباب، مصطفى غريب، وكيل المديرية للرياضة و متابعة محمود مناع مدير إدارة شباب مطوبس ومجلس إدارة شباب خليج بحرى.



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