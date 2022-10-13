اليوم السابع
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الخميس، 13 أكتوبر 2022 05:55 م
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محافظ كفر الشيخ: استلام 20 ألف و500 تابلت لتوزيعها على طلاب "أولى ثانوى"

الخميس، 13 أكتوبر 2022 04:56 م
محافظ كفر الشيخ: استلام 20 ألف و500 تابلت لتوزيعها على طلاب "أولى ثانوى" متابعة استلام التابلت
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ عن استلام مديرية التربية والتعليم لـ20500  جهاز تابلت، لتوزيعه على طلاب الصف الأول الثانوى العام بمدارس المحافظة، موجها بسرعة تسليم التابلت للطلاب بالمدارس.

 

وشهد محمد عبدالله، وكيل الوزارة، تسلم الدفعة الأولى من أجهزة  التابلت، والتي تم توزيعها على جميع الإدارات التعليمية، بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، ومدير الشئون المالية والإدارية، ومديرى الإدارات التعليمية، ومدير التعليم الثانوي بالمديرية، ومسئول أمن المديرية، ومركز المعلومات ، وفريق العمل بمخازن المديرية، وجار التوزيع على المدارس الثانوية العامة على مستوى المحافظة، وسيتم تسليم طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي العام فورا.

 

 

متابعة استلام التابلت
متابعة استلام التابلت

 

متابعة توزيع اجهزة التابلت
متابعة توزيع أجهزة التابلت

 

توزيع الاجهزة على الادارات
توزيع الأجهزة على الإدارات

 

جانب من توزيع اجهزة التابلت
جانب من توزيع أجهزة التابلت

 

استلام اجهزة التابلت بكفر الشيخ
استلام أجهزة التابلت بكفر الشيخ

 


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