اليوم السابع
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الخميس، 13 أكتوبر 2022 02:06 ص
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كييف: نحتاج لأكثر من 55 مليار دولار العام المقبل

الخميس، 13 أكتوبر 2022 02:00 ص
كييف: نحتاج لأكثر من 55 مليار دولار العام المقبل الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات

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أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميجال، أن أوكرانيا ستحتاج لأكثر من 55 مليار دولار في عام 2023، منها 17 مليارا لإعادة الإعمار.

وقال شميجال خلال كلمة ألقاها عبر الإنترنت في مؤتمر للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي: "أوكرانيا ما زالت بحاجة إلى دعم مالي جاد، نحن نتحدث عن مبلغ يزيد عن 55 مليار دولار أمريكي في عام 2023".

وأشار إلى أن المبلغ المشار إليه يشمل 3.5 مليار دولار شهريا لتغطية عجز الموازنة إضافة إلى 17 مليار دولار لـ"مشاريع إعادة الإعمار العاجلة".

وطلب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال نفس المؤتمر من حلفائه الغربيين تقديم قروض لبلاده لإعادة تأهيل البنية التحتية للطاقة بعد القصف الروسي الأخير، وشراء الغاز والفحم قبل حلول الشتاء.


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