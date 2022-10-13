قائد القوات الجوية: نمتلك قدرات قتالية متنوعة و أحدث الطائرات

كتب زكى القاضى

تحتفل القوات الجوية بعيدها التسعين على نشأتها حيث أكد الفريق محمود فؤاد عبدالجواد قائد القوات الجوية أن القوات الجوية تمارس مهامها بكل عزيمة وإصرار ووفقاً لأحدث النظم القتالية العالمية لتكون دائماً على إستعداد تام للدفاع عن سماء مصر، وهنأ رجال القوات الجوية من مختلف تخصصاتهم بعيد القوات الجوية والذى يوافق ذكرى يوم الرابع عشر من أكتوبر لعام 1973، والذى سطر فيه رجال القوات الجوية واحدة من أهم الملاحم البطولية المعروفة (بمعركة المنصورة) جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عُقد بمناسبة الإحتفال بعيد القوات الجوية.

وأكد قائد القوات الجوية على الدعم المستمر الذى توليه القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة للقوات الجوية لتطوير وتحديث إمكاناتها بما يعزز قدراتها لتصون وتحمى مقدرات الوطن.

وأشار إلى أن القوات الجوية تمتلك قدرات قتالية متنوعة وتضم أحدث الطائرات مختلفة الطرازات والمزودة بأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الطائرات ، بما يضمن لها التفوق الكمى والنوعى ، ويمكنها من تنفيذ كافة الأنشطة والمهام التي تسند إليها.

مشيداً بما يبذله رجال القوات الجوية من بطولات وتضحيات لحماية سماء مصرنا الغالية على كافة حدودها الإستراتيجية ، وطالبهم بمواصلة العمل ليلاً ونهاراً لإستمرار تحقيق النجاحات التى يحققها نسور القوات الجوية بكل كفاءة واقتدار.