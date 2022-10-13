فندق النيل ريتز- كارلتون يحتفل بمرور 7 سنوات على افتتاحه في أجواء ساحرة على نيل القاهرة

كتب عبد الحليم سالم تصوير كريم عبد العزيز

بمشاركة عمرو عطية الرئيس التنفيذى العضو المنتدب لشركة مصر للفنادق وجو غياض مديرعام الفندق

وسط أجواء احتفالية على نيل القاهرة الساحر ووسط حضور كبير للضيوف والعاملين احتفل فندق النيل ريتز- كارلتون بمرور 7 سنوات على افتتاحه هذا الكيان العريق ليكون درة فنادق القاهرة وأشهرها على الاطلاق، حيث قام عمرو عطية الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة مصر للفنادق ،إحدى شركات القابضة للسياحة واستاذ جوغياض مديرعام فندق النيل ريتز- كارلتون وسط بهجة كبيرة من الحضور تعبر عن الخدمة المتميزة في الفندق وارتباطهم بشكل كبير في قضاء اوقاتهم داخل أروقة الفندق المطلة على اجمل موقع لنيل القاهرة.

يُعرف فندق النيل ريتز- كارلتون، القاهرة بحفلات الزفاف الاسطورية التي ينظمها وكذلك بالمؤتمرات الهامة التي تعقَد فيه. فهو الخيار الدائم لأبرزالشخصيات المصرية التي تتوق لاختبارالترف والخدمة المتميزة التي تقدمها هذه العلامة التجارية العريقة.

كما أنّ تاريخ الفندق العريق يشكّل أبرزسماته، إذ إنه يحيي تراث منح ضيوفه ذكريات لا تنتسى. فهو يحافظ على خصوصيتهم ويستبق حاجاتهم، وهذان عنصران أساسيان في تجربة ضيوف فندق النيل ريتز-كارلتون، القاهرة.

"اليوم السابع" شهدت جانبا من الاحتفالية والتقت بالمدير العام جو غياض "كندى من أصل لبنانى" وصاحب خبرات كبيرة على مستوى العالم انعكست على هذا الكيان العريق.

أشار غياض ردا على سؤال حول أسباب اختيار الضيوف للفندق تحديدا، وتفضيله عن باقى الفنادق أن هناك 3 علامات لتميز فندقنا أهمها موقعه وثانيهما الخدمة وثالثهما بطبيعة الحال الاسم العريق لـ " الريتز- كارلتون" لا سيما إننا رقم 1 في مصرفى الجودة بعد 7 سنوات من الخبرة والكفاءة.

أضاف إن هناك علاقة قوية تربط بين الريتز وبين النزلاء ،فاذا كان من يشرب من مياه النيل مرة يعود لها ثانياً ؛ فإن من يقيم في الريتز- كارلتون مرة قطعا سيفضل الإقامة فيه دائما، ويمكنك معرفة ذلك في حال أجريت استطلاع رأي سيقول لك النزلاء انهم يفضلون الاقامة فى الريتز كارلتون.

وكشف جو غياض ان الريتز- كارلتون له مذاق خاص في الطعام وحرصا على جودة وتنوع الأطعمة وتلبية اذواق النزلاء سيتم عمل مهرجانيين سنويتا للطعام الجيد و لتذوق الطعام أيضا ويتم الاحتفال كل أسبوع بحضور ومشاركة أشهر " الشيف " في العالم للاحتفال وتذوق الطعام الشهى والاكلات المتنوعة التي نمتازنحن بها، فيوجد لدينا شيف من إيطاليا وفرنسا وتايلند والهند أيضا ،وهذا ما يميزنا ويجعلنا رقم 1.

وحول النسب الأكبر من رواد وزوار الفندق ، كشف ان الضيوف الامريكان هم الأغلبية بنسبة تصل لنحو 35% ثم دول الخليج وهذا يختلف حسب الموسم أيضا مع حرصنا في الوقت نفسه على زيادة نسب الاشغال من السياح الأوروبيين وشرق اسيا خاصة اليابان،

وأوضح ان هذا يتطلب جهدا كبيرا من خلال مشاركتنا في بورصات السياحة العالمية في لندن وبرلين وفرنسا وغيرها لجذب السياحة لمصر لافتا ان نسب الاشغال في الفندق تتراوح من 70% ل 100% في بعض الأحيان.

وأضاف ان سياحة المؤتمرات و الفاعليات تلعب دورا مهما حيث ان موقع الفندق واسمه يجذبان تلك السياحة ،سواء الغرفة الامريكية التجارية وغيرها من المؤسسات فلا يمر أسبوع الا ويعقد مؤتمر في الفندق الذى يمتلك اكبر قاعة مؤتمرات في مصر، موضحا ان كل فنادق الريتز كارلتون لها " سياسة واحدة" و وهناك " الكريدو" المعرف ل الزوار عن الريتز كارلتون.

أوضح ان ارتفاع نسب الاشغال يرجع الى ما نظمته مصر من مؤتمرات كموكب نقل المومياوات الشهير وافتتاح متحف الحضارات وقرب افتتاح المتحف المصرى الكبير إضافة الى مؤتمر المناخ المقبل كلها عوامل تزيد من السياحة فى مصر بالإضافة إلى قرب رأس السنة الميلادية الجديد و الذى حجوزاته المبدئية ارتفاع ملحوظ عن السنوات الماضية.



جو-غياض



جو غياض مدير-عام فندق النيل ريتز كارلتون



جو-غياض-مدير-عام-فندق-النيل-ريتز--كارلتون