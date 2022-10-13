فصل الكهرباء 5 ساعات يوميا لمدة أسبوع بدءا من السبت بغرب المنصورة للصيانة

الدقهليه شريف الديب

أعلنت رئاسة حى غرب المنصورة، برئاسة المحاسب متولى عبد العال رئيس الحى، أنه بناء عن إخطار شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء ، بانه سيتم فصل التيار الكهربائى، من الساعة 9 صباحا " حتى الساعة 3 عصرا" وتأثر عدد من الأماكن بنطاق حى غرب المنصورة، وذلك ابتداء من يوم السبت الموافق 15-10-2022 حتى يوم الجمعة الموافق 21-10-2022 وذلك لأجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقا" لبرنامج الصيانة للحفاظ عل جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.



وأشار الحي إلى أن المناطق المتأثرة والتى سيتم فصل التيار الكهربائى عنها لأجراء أعمال الصيانة، يوم السبت الموافق 15-10-2022 المناطق المتأثرة بأنقطاع التيار لاجراء اعمال الصيانة منطقة شارع عبدالحي من الترعة - شارع النخلة - وشارع نبیل رستم و الوحدة العربية من سندوب.



وفى يوم الأحد الموافق 16-10-2022 المناطق المتاثرة بأنقطاع التيار منطقة مسجد الجمال من جيهان - وشارع المعهد الديني من سندوبز



وفى يوم الاثنين الموافق17-10-2022 المناطق المتأثرة بأنقطاع التيار منطقة امتداد شارع الخلطة الاسفلتية - وعزبة شكري - وشارع عبدالواحد من سندوبز



وفى يوم الثلاثاء 18-10-2022المناطق المتاثرة بأنقطاع التيار تقاطع حى الاشجار مع المطافي - شارع أم القرى - وشارع عويضة من سندوبز



وفى يوم الأربعاء الموافق 19-10-2022 المناطق المتأثرة بأنقطاع التيار منطقة امتداد منطقة سيدي يس من الجمهورية - شارع عويضة من سندوبز



وفى يوم الخميس الموافق 20-10-2022 المناطق المتاثرة بأنقطاع التيار منطقة المشاية السفلية امام نادى الحوار – نادي الشرطة - شارع الخليفة المامون من سندوب.



وفى يوم الجمعة الموافق21-10-2022 المناطق المتاثرة بأنقطاع التيار عزبة فاطمة هانم

وفى سياق متصل سيتم فصل التيار الكهربائى بلوحة توزيع العبور لأجراء الصيانة الشاملة يوم السبت الموافق15-10-2022 من الساعة 6 صباحا" حتى الساعة 9 صباحا" ، والمناطق التي سيتم الفصل عنها مساكن العبور – مساكن البشطمير- تقسيم على الجمل - منطقة 6 أكتوبر- شارع أحمد ماهر - منطقة سامي الجمل- منطقة سامية الجمل- منطقة الأديب- جزء من شارع عبد السلام عارف - تقسيم خطاب – شارع الترعة.



وطالبت رئاسة حى غرب المنصورة المواطنين والمستشفيات والمخابز وكافة المنشآت الخدمية والجماهيرية بالمناطق التى تم ذكرها بالبيان باتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء خلال الأيام المذكورة حتى لا تتأثر الخدمة المقدمة للمواطنين.