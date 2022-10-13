وذكرت "واع" أن مجلس النواب، انتهى من عملية العد والفرز لاختيار رئيس الجمهورية، وأن نتائج الجولة الأولى للانتخاب، جاءت على النحو الآتي:- المرشح عبد اللطيف رشيد (157 صوتاً)، المرشح برهم صالح (99 صوتا).

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، أن عدد النواب الذين حضروا جلسة اختيار رئيس للجمهورية بلغ 277 نائباً، شاركوا جميعا في عملية الاقتراع.

وأنهى مجلس النواب، في وقت سابق اليوم الخميس، عملية التصويت السري لاختيار رئيس الجمهورية.