عاطف الطاهر ضمن أفضل علماء العالم فى الفيزياء النووية الأكثر تأثيرًا للمرة الثالثة

قنا صابر سعيد

أطلقت جامعة ستانفورد تصنيفها السنوى بقائمة أفضل 2% من علماء العالم الأكثر تأثيرا وعدد من شملهم التصنيف مايقارب 197 ألف عالم من 166 دولة يصنف بها العلماء فى 22 مجالا علميا مقسمين الى 176 تخصص فرعى، بينهم الدكتور عاطف الطاهر، أستاذ الفيزياء النووية بجامعة الأزهر فرع أسيوط، ابن مركز قوص بقنا، والتصنيف يعتمد على مجموعة من العوامل أو البارامترات منها عدد البحوث الدولية المنشورة ورصانتها وعدد الاستشهادات المرجعية لها ومعامل هيرش وغيرها من البارامترات.

قال اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺎطﻒ اﻟﻄﺎھﺮ، أﺳﺘﺎذ اﻟﻔﯿﺰﻳﺎء اﻟﻨﻮوﻳﺔ واﻹﺷﻌﺎﻋﯿﺔ ﺑﻜﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم ﺟﺎﻣﻌﺔ الأزھﺮ ﺑﺄﺳﯿﻮط، في تصريحات خاصة لليوم السابع، إنه يشعر بالسعادة ﻻﻧﻀﻤﺎﻣﻪ ﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺳﺘﺎﻧﻔﻮرد ﻷﻓﻀﻞ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮا ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ واﻟﻄﺒﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎم الثالث ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ، ووجوده فى التصنيفين لهذا العام ﻣﻌﺘﺒﺮا ذﻟﻚ ﺷﺮﻓﺎ ﻟﻪ وﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﻳﻘﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزھﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﯿها.

وأوضح "الطاهر"، أن وجوده دعم معنوي كبير فى مثل هذا التصنيف الذى يعد حاليا من أهم التصنيفات للباحثين، وتهتم به الجامعات أيضا لرفع التصنيف الخاص بها، مؤكدًا على دور العلماء والباحثين بالجامعات والمراكز البحثية في إثراء البحث العلمي والارتقاء بتصنيف الجامعة والمراكز التى ينتمون إليها محليا وعالميا، وعبر عن أمله ربط البحث العلمى بالصناعة وتطبيق البحوث العلمية على أرض الواقع والذى يعد السبيل لتطوير المجتمعات.

والجدير بالذكر أنه هذا العام تم عمل تصنيفين الأول عن مجمل التاريخ العلمى للباحثين من بداية عملهم بالبحث العلمى حتى أخر عام 2021، والثانى للباحثين عن الانتاج العلمي خلال عام 2021.

وﺣﺼﻞ الدكتور عاطف الطاهر، ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻛﺘﻮراة ﻓﻲ اﻟﻔﯿﺰﻳﺎء اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﺑﻨﻈﺎم اﻹﺷﺮاف اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻣﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻳﻮھﺎن ﺟﻮﺗﻨﺒﺮج ﺑﻤﺪﻳﻨﻪ ﻣﺎﻳﻨﺰ ﺑﺄﻟﻤﺎﻧﯿﺎ، وھﻮ اﻵن ﺧﺒﯿﺮ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻹﺷﻌﺎﻋﯿﺔ ﺑﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﺠﻼت ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﺧﺒﯿﺮ وﻗﺎﻳﺔ، ﻣﻦ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ، وﻣﻦ ھﯿﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻹﺷﻌﺎﻋﯿﺔ واﻟﻨﻮوﻳﺔ ﺑﻤﺼﺮ وﺗﻢ اﺧﺘﯿﺎره ﻋﻀﻮا ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ ﻟﻔﯿﺰﻳﺎء اﻹﺷﻌﺎع ﺑﮫﯿﺌﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ وﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠهيئات واﻷﻓﺮاد ﻋﺎم 2011.