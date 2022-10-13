ضبط شخص استولى على 300 ألف جنيه من حساب إحدى شركات التحصيل الإلكترونى

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من إحدى شركات التحصيل والدفع الإلكترونى فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة كافة صور الجرائم، ولاسيما الجرائم المستحدثة من خلال الإحتيال عبر الإنترنت والاستيلاء على أموال عملاء البنوك وشركات الدفع الإلكترونى.

وتكثيفاً لجهود الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المُنظمة لكشف ملابسات ما تبلغ من مسئولى إحدى شركات التحصيل والدفع الإلكترونى، بقيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على مبلغ مالى تجاوز (300 ألف جنيه) من حساب الشركة دون وجه حق وهو ما عرض الشركة لأضرار مادية جسيمة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة)، حيث قام المذكور باستغلال وجود مشكلة تقنية بالنظام الإلكترونى للشركة والاستيلاء على المبلغ المالى المشار إليه .

كما توصلت التحريات إلى قيام المذكور بإستخدام بطاقة دفع إلكترونى خاصة به فى تنفيذ عمليات التحويل النقدى من تلك البطاقة لحسابه الشخصى، وسحبها عقب ذلك وإجرائه العديد من عمليات سداد المستحقات والتحويلات المالية لحسابات آخرى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، تم استهدافه وأمكن ضبطه وعُثر بحوزته على (2 هاتف محمول) بفحصهما فنياً تبين احتوائهما على التطبيق الخاص بالشركة، والمستخدم فى ارتكاب الواقعة، وتبين وجود عدة حسابات عليه باسم المتهم، وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.