اليوم السابع
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الخميس، 13 أكتوبر 2022 04:44 م
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ضبط سائق أطلق "خرطوش" على زميله بسبب أولوية التحميل بالقاهرة

الخميس، 13 أكتوبر 2022 04:34 م
ضبط سائق أطلق "خرطوش" على زميله بسبب أولوية التحميل بالقاهرة أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

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كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها (سائق - مقيم بدائرة القسم "مصاب برش خرطوش").
 
 
وبالانتقال وسؤاله قرر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين (أحد الأشخاص "سائق" – مقيم بدائرة القسم) بسبب أولوية تحميل الركاب بموقف سيارات كائن بدائرة القسم تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المشكو فى حقه عليه بالضرب بإستخدام سلاح نارى "فرد خرطوش" كان بحوزته نتج عنه إصابته المنوه عنها.
 
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه وبحوزته (سلاح نارى "فرد خرطوش" – عدد من الطلقات لذات العيار)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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