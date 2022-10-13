شركة مياه الشرقية تنطم يوم توعوى بمركز شباب المسلمية للتعريف بالتغيرات المناخية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالتعامل مع البُعد البيئي وتغيرات المناخ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة ومكافحة التلوث وتحقيق استقرار المناخ، مشيداً بالتعاون المثمر بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية الشباب والرياضة في إطلاق المبادرات التوعوية لمختلف فئات المجتمع لتعريفهم بأهمية القضايا المجتمعية والمشكلات التي تواجه العالم مثل قضية البيئة والمناخ وغيرها من القضايا الهامة التي تمس المجتمع.

ومن جانبه، أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى قيام فريق التوعية بالشركة بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بتنظيم يوم توعوي لأعضاء مركز شباب المسلمية التابع لإدارة الزقازيق الرياضية وذلك لتوعيتهم بأهمية الحفاظ على المياه وترشيد إستهلاكها والتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي والحفاظ على البيئة وشرح مفهوم التغيرات المناخية وآليات التكيف معها وكذلك التعريف بأهمية إستضافة مصر لمؤتمر المناخ متعدد الأطراف COP27 شهر نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه على هامش فاعليات اليوم التوعوي تم تنفيذ مجموعة من الألعاب التفاعلية مع عدد من الأطفال مثل لعبة السلم الثعبان وارسم ولون ومسرح العرائس ولعبة الكروت والعجلة الدوارة بالإضافة إلى عقد جلسات حوارية لتبادل الخبرات ومناقشة قضية التغيرات المناخية المشكلة وآليات حلها وتم توزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عدد من الرسائل الإرشادية.