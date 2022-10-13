شرطة التموين تحرر 1610 قضايا متنوعة خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى

واصلت وزارة الداخلية، جهودها لضبط الأسواق والتصدى الحاسم لمحاولات حجب السلع الغذائية عن التداول بقصد رفع أسعارها وتتمكن من ضبط (1610) قضايا تموينية متنوعة من بينهم قضايا حجب سلع غذائية، وبيع بأزيد من السعر والإستيلاء على السلع المدعومة

واستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها، فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط (1610) قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط (2) قضية حجب سلع إستراتيجية بمضبوطات ( 2,950 طن "أرز أبيض") وكذا ضبط (393) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد البناء بمضبوطات (8 طن أسمنت - 24,900 طن "دقيق أبيض" عينى – 90,675 طن "مكرونة – لحوم - سكر – أرز – زيت طعام – أسمدة - أعلاف – عصائر – ملح" – 6400 عبوة "مكرونة – عصائر"– 29326 عبوة سجائر – 498 عبوة "معسل") وكذا (712) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (20 قضية دقيق مدعم "مستندى – عينى" – 230 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 208 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 96 قضية توقف عن الإنتاج - 158 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات (13٫750 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" -4 طن دقيق بلدى مُدعم "عينى" – 2000 رغيف بلدى مُدعم "عينى").

كما تم ضبط (34) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (6٫100 طن "سكر" مُدعم – 821870 لتر مواد بترولية – 1840 عبوة زيت تموينى – 140 بطاقة ذكية) .. بحجم مضبوطات سلع غذائية بلغت إجمالى (158,375 طن "مستندى – عينى") وذلك على النحو التالى (13٫750 طن دقيق بلدى "مستندى" – 4 طن دقيق بلدى "عينى" - 24,900 طن "دقيق أبيض" عينى – 107,725 طن "أرز أبيض - مكرونة – لحوم - سكر – أرز – زيت طعام – أسمدة - أعلاف – عصائر" –821870 لتر مواد بترولية - 1840 عبوة "زيت تموينى" – 6400 عبوة "مكرونة – عصائر" - 29824 عبوة "سجائر – معسل" – 2000 رغيف بلدى مُدعم –140 بطاقة ذكية).. كان أبرزها الآتى : ضبط (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الإسكندرية ، وبحوزته كمية قدرها (10 طن "دقيق أبيض" عينى) معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما نجح رجال المباحث في ضبط (قائد سيارة بدون لوحات معدنية – حال سيره بمحافظة الجيزة) مُحملة بكمية قدرها (8 طن "دقيق بلدى مُدعم عينى") مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداولها خارج منظومة الدعم تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء مستوليا على الدعم المقرر، كما تم ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى – بمحافظة القاهرة) لتصرفه فى كمية قدرها (9٫9 طن دقيق بلدى مستندى مدعم) مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم، ببيعها فى السوق السوداء وكذا قيامه بتجميع كمية قدرها ( 300 كيلو جرا م دقيق بلدى مدعم "عينى") للإتجار بها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر، وتمكنت القوات ، من ضبط (10,5 طن "أعلاف حيوانية") بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الشرقية

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (18) قضية بمضبوطات بلغت (133٫680 طن "أرز شعير") كان أبرزها الآتي وتم ضبط (المدير المسئول عن مخزن لتجارة الحبوب "بدون ترخيص" – بمحافظة الدقهلية) لتخزينه كمية قدرها (20 طن "أرز شعير") محظور تداوله بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (مالك مضرب أرز "بدون ترخيص" – بمحافظة دمياط) لتخزينه كمية قدرها (20 طن "أرز شعير") محظور تداوله بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة .

كما إضطلعت الإدارة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية من تنفيذ حملات لضبط السلع الغذائية "مجهولة المصدر" وغير الصالحة للإستهلاك الآدمى والمنتجات المغشوشة والمقلدة والمهربة جمركياً بنطاق مديرية أمن (الإسكندرية).. عن ضبط (316) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (169٫635 طن – 157837 عبوة – 341375 قطعة – 814870 لتر – 140 بطاقة تموينية) كان أبرزها، ضبط (مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية) بمحافظة الإسكندرية ، وبحوزته (31 طن "سكر") معبأ داخل عبوات وعدم الإعلان عن أسعار العبوات بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، و ضبط المديرين المسئولين عن عدد "4" ثلاجات لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الإسكندرية وبحوزتهم كمية قدرها (6٫16 طن "لحوم ومصنعاتها – أسماك مُدخنة") معبأة داخل عبوات بدون بيانات أو مستندات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .

ونجحت قوات الأمن ، في ضبط (المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات) بمحافظة الأقصر لتصرفه فى كمية قدرها (731550 لتر "سولار") قام بالإتجار بها فى السوق السوداء لعدم إثبات الفواتير الخاصة بالحصص المنصرفة إليه بدفتر 21 بترول خلال الفترة من 14/7/2022 إلى 30/8/2022 .

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق .. فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (4) قضايا بمضبوطات بلغت (87 قطعة "9 قطعة صوتية – 31 قطعة ضوئية – 47 قطعة ملصق") ، وضبط (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية، وبحوزته كمية قدرها (5٫35 طن "لحوم مجمدة") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .

كما نجح رجال المباحث ، في ضبط (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية، وبحوزته كمية قدرها (3 طن "كبدة مجمدة") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وضبط (مالك مركز لتعبئة السلع الغذائية) بمحافظة المنوفية .. بحوزته كمية قدرها (6 طن "زيت طعام") بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر".. عن ضبط (49) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (60564 عبوة "سجائر ومعسل" مختلفة الأنواع " وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.