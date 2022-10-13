سقوط تشكيل عصابى بحوزته حشيش وهيروين وأسلحة نارية بالقليوبية

القليوبية - إبراهيم سالم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص تخصص في الاتجار بالحشيش والهيروين وبحوزتهم أسلحة نارية، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.



تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من العقيد محمد سامي مندور رئيس الفرع الجنائي بشبرا الخيمة، يفيد ورود معلومات بقيام مجموعة من العاطلين مقيمين بدائرة القسم تعمل في ترويج المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.



عقب تقنين الاجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوة أمنية بقيادة المقدم محمد خليفة رئيس مباحث قسم شرطة قليوب، ومعاونة الرائد عمرو نصر والرائد مصطفي الصباغ معاوني رئيس المباحث من استهدافهم وضبط كلا من "محمد. ص" 29 سنة، مقيم بقرية أبو الغيط وله عنوان بقليوب، و"عطية. ن" 47 سنة، مقيم قليوب، و"إسلام. أ" مقيم قليوب، وبحوزتهم 9 قطع حشيش، و612 تذكرة هيروين، وفرد خرطوش و5 طلقات من ذات العيار وطبنجة و3 طلقات ذات العيار، و48500 ألف مبلغ مالي حصيلة البيع، و2 هاتف محمول لتسهيل البيع.



وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري لحماية تجارتهم والمبلغ المالي حصيلة تجارتهم الاثمة والهواتف للاتصال بعملائهم، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات، وأمرت بحبسهم 4 أيام علي ذمة التحقيق وإرسال عينة من المخدرات المضبوطة للمعمل الجنائي لفحصها والتحفظ علي الاسلحة النارية، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.



