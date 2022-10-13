رئيس جامعة جنوب الوادى يشهد احتفالية المولد النبوى لطالبات المدن الجامعية

قنا صابر سعيد

شهد الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادي، احتفالية المولد النبوي الشريف التي نظمتها أسرة طلاب من أجل مصر، لطالبات المدن الجامعية، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محسوب عبد القادر، عميد كلية التربية ورائد أسرة طلاب من أجل مصر، والدكتور ماهر على جبر، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، والشيخ محمد محمود، إمام مسجد السيد عبد الرحيم القنائى.

قال غرباوي، جميعنا شركاء الوطن، كما أن الجامعة ليست مكان لممارسة السياسة وأنها جزء من سياسة الدولة، وعن التسكين فى المدن الجامعية هذا العام أكد رئيس الجامعة أن الجامعة بذلت قصارى جهدها لتسكين أكبر عدد من طلابها ووفرت 4000 مكان للطالبات و1000مكان للطلاب.

وطالب رئيس الجامعة، الطالبات بتحقيق مراد أهاليهم فى النجاح والتميز والالتزام بالخلق القويم والعادات والتقاليد، مؤكدًا على أهمية المشاركة فى الأنشطة الطلابية الهادفة التى تعد رافدا أساسيا فى تنمية شخصية الطالب.

وأكد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، أن على الطلاب الاستفادة من المرحلة الجامعية وهذا يحتاج للثقة بالنفس لأنها مفتاح النصر للأفراد أو للمجتمع، كما أن الثقة بالنفس تحتاج إلى بناء الشخصية التي تدعمها المشاركة فى الأنشطة الطلابية، لافتًا أن تنظيم الوقت عملية مهمة وخاصة في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لأن الطالب يحتاج إلى تطوير مهاراته ونجاحه أهم هدف يحققه لنفسه وأهله.

وتحدث الدكتور ماهر على جبر، وكيل وزارة الأوقاف، عن تصحيح المفاهيم ومخاطبة العقول من خلال مقتطفات من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كما تناول حب النبى لوطنه.