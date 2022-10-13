دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: مصر أكبر سوق رئيسي للسياحة بدولة الإمارات

شعبان هدية

قامت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي (DET) بتنظيم حملة ترويجية للمواطنين المصريين في الفترة من 11 إلى 12 اكتوبر 2022، إذ تُعد مصر أكبر سوق رئيسي للسياحة داخل دبي.

تهدف هذه الحملة للترويج السياحي لمدينة دبي في مصر عبر إنشاء منصة لتسهيل التفاعل مع شركاء قنوات التوزيع في كل من معاملات الشركات والعملاء ، ومعاملات الشركات داخل المدن ذات الإمكانات العالية.

وأوضح صالح السعدي، نائب السفير الإماراتي في القاهرة أن مصر من الموارد السياحية الهامة لدولة الإمارات وخاصة دبي، وأن هناك تنسيق مشترك بين البلدين في العديد من القطاعات وخاصة قطاع السياحة، مشيرا إلى ان الجولة الحالية حازت جانب كبير من التركيز على قطاع السياحة العلاجية بما له من أهمية كبيرة الفترة الأخيرة وبما شهدته دبي من تقدم في النظم العلاجية وبعدما كشف وباء كورونا عن أهمية هذا القطاع.



نائب سفير الإمارات

ومن جانبه أكد أحمد المري، مدير العمليات الدولية لمنطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي بدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي أن السوق المصري من أهم الأسواق في المنطقة، حيث زار دبي في هذا العام حوالي 800 ألف مصري، ، مشيرا إلى أن جولتهم في مصر هذا الأسبوع هي الأولى منذ وباء كورونا ، وأنهم يتطلعون إلى توطيد العلاقات المثمرة بين البلدين، وتعزز من الإمكانات الاقتصادية للشعبين الشقيقين، وتقوية الشراكات التجارية مع المستهلكين الرئيسيين وأصحاب الأعمال داخل مصر.

وأوضح أحمد المري أن التعديلات الجديدة على نظام التأشيرات السياحية سيفيد كثيرا المواطنين المصريين، حيث أتاحت دولة الإمارات التقدم بطلب الحصول على تأشيرة سياحية متعددة الدخول صالحة لمدة خمس سنوات من تاريخ الإصدار، بدون اشتراط ضامن أو مستضيف داخل الدولة، شريطة البقاء في الدولة لمدة لا تزيد على 90 يوماً في السنة الواحدة.



أحمد المري مسئول دائرة السياحة بدبي

وارتفع عدد السياح الدوليين الذين استقبلتهم دبي خلال الأشهر الثمان الأولى من 2022 إلى أكثر من 8 ملايين زائر.

وحددت اللائحة التنفيذية الجديدة لدخول وإقامة الأجانب، التي بدأ العمل بها في الثالث من أكتوبر الجاري، أربعة متطلبات للحصول على هذه التأشيرة.

حيث تعطي التأشرات الجديدة مميزات عدة، حيث تسمح للمستفيد منها، بالبقاء في الدولة مدة متواصلة لا تتجاوز 90 يوما، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة على ألا تتجاوز مدة البقاء كاملة 180 يوما في السنة الواحدة، كما يجوز تمديد مدة البقاء في الدولة لمدة تزيد عن 180 يوما في السنة في حالات استثنائية يصدر بتحديدها قرار من رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.



جانب من اللقاء بدأت جولة دائرة السياحة في الاسكندرية، ثم القاهرة، وتضمّن البرنامج مشاركة عدد كبير من ممثلي قطاع السياحة في مصر، ونائب السفير الإماراتي في القاهرة ، و استعراض لسوق السياحة في دبي وعدد الزائرين، وكذلك برنامج التغييرات الجديدة في نظام التأشيرات بدبي، ورد ضريبة القيمة المضافة للسياح.

ودولة الإمارات تصدر تأشيرات سياحة مفردة أو متعددة الدخول، إذ تتيح التأشيرة السياحية قصيرة الأمد البقاء في الدولة 30 يوماً، بينما تتيح التأشيرة السياحية طويلة الأمد البقاء 90 يوماً، ويمكن تمديد تأشيرة السياحة المفردة مرتين دون الحاجة لمغادرة الدولة.