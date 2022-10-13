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خلال ساعات.. نظر محاكمة 4 متهمين باستعراض القوة فى منشأة ناصر

الخميس، 13 أكتوبر 2022 09:00 ص
خلال ساعات.. نظر محاكمة 4 متهمين باستعراض القوة فى منشأة ناصر المستشار محمد حماد
كتب إيهاب المهندس

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تنظر الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد حماد، اليوم الخميس، محاكمة 4 متهمين باستعراض القوة والقتل العمد فى منطقة منشأة ناصر.

 

وأسندت النيابة للمتهمين، تهم استعراض القوة، والتلويح بالعنف ضد المجنى عليهم، بقصد بث الخوف فى نفوسهم وإلحاق الأذى بهم لفرض السطوة عليهم، وكان من شأن أفعالهم إلقاء الأذى بهم وإلقاء الرعب فى نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريضهم للخطر لحملهم أسلحة نارية وبيضاء.

 

وجهت النيابة للمتهمين تهمة القتل العمد، حيث قتلوا المجنى عليه عمدًا من غير سبق إصرار وترصد، بعد أن نشب الخلاف بينهم وتوجهوا إلى المكان الذى أيقنوا سلفَا وجوده فيه، وما إن ظفروا تعدوا عليهم.

 


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