حبس المتهم بسرقة هاتف عامل فى شارع فيصل بالعمرانية 4 أيام

كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزه بحبس المتهم بسرقة هاتف محمول أثناء استقلاله دراجة بخارية بشارع الملك فيصل في العمرانية 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والإستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات

تلقى قسم شرطة العمرانية، بلاغا بضبط لص بشارع الملك فيصل، اتجاه الجيزة، دائرة القسم، بالانتقال والفحص تبين أن المجني عليه، 34 سنة، مقيم فيصل بولاق الدكرور يقطن بالمنطقة بغرض العلاج، وقرر أنه أثناء سيره بشارع فيصل أمام التوحيد والنور دائرة القسم فوجئ بأحد الأشخاص يستقل دراجة نارية، ويسرق الهاتف المحمول منه ويفر هاربًا، لكنه استعان بالأهالي وجرى ضبطه.

بالفحص تبين أن المتهم عاطل 29 سنة، يستقل دراجة نارية ماركة وينج حمراء اللون «بدون لوحات معدنية»، السابق اتهامه في القضية رقم 18984/ 2021 جنح قسم شرطة العمرانية شروع في سرقة

كما عثر بحوزة المتهم على 5 أقراص لعقار الترامادول المخدر بمناظرته تبين إصابته «بجرح قطعي بفروة الرأس وخدوش بالأنف والذراع».

بمواجهته أقر بارتكابه الواقعة والأقراص المخدرة بقصد التعاطي، مضيفا أن إصابته حدثت نتيجة سقوطه أرضًا أثناء إمساك الأهالي به، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.