اليوم السابع
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تفاصيل إحالة المتهم بسرقة مندوب شركة شحن بالإكراه فى حلوان لـ"الجنايات"

الخميس، 13 أكتوبر 2022 02:00 ص
تفاصيل إحالة المتهم بسرقة مندوب شركة شحن بالإكراه فى حلوان لـ"الجنايات" كلابش، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة حلوان، إحالة عاطل لمحكمة الجنايات، بتهمة سرقة مندوب شركة شحن بالإكراه، اتفق معه المجنى عليه، على أن يتم تسليم مشتريات له.
 
وكشفت أجهزة الأمن في القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، تداول مقطع فيديو على "فيس بوك"، يتضمن تعرض مندوب شركة شحن لواقعة سرقة من قبل أحد الأشخاص، وضبط مرتكب الواقعة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن تعرض مندوب شركة شحن لواقعة سرقة بالإكراه من قبل أحد الأشخاص حال تسليمه بعض المشتريات بالقاهرة.
 
ونجحت أجهزة المباحث بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث، في تحديد شخصية المجنى عليه (مندوب  شحن بإحدى الشركات – مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) وبسؤاله قرر بأنه حال تسليمه بعض المشتريات "طلبية شحن" من الشركة محل عمله لأحد الأشخاص أشهر الأخير سلاح نارى "طبنجة" تجاهه واستولى منه على الشحنة المشار إليها ولاذ بالفرار.
 
من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة) عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (المشتريات المستولى عليها – قداحة على هيئة "طبنجة" والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة)، وبمواجهته أمام اللواء علاء بشندى أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.

 


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