تشييع جثمان بطل حرب أكتوبر بعد وفاته أثناء الوضوء فى كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

شيع المئات جثمان السعيد القصبي، وشهرته «محمد القصبي»، صاحب الـ76 عاماً، ابن مدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة 1973م، الذى توفي أمس بمنزله بمنطقة القطعة ببيلا، بشكل مُفاجئ أثناء وضوئه لأداء صلاة الضحي بمنزله.

السعيد القصبي كان أحد المشاركين في حرب أكتوبر المجيدة، وسبق أن تم تكريمه لمشاركته في الحرب، وكان يعمل بشركة الغزل والنسيج، ثم انتُدب للعمل في أحد مضارب الأرز الحكومية، وعُرف عنه الطيبة الشديدة وحُب الجميع له.

وقال ياسر القصبى، نجل ابن شقيق الراحل،إن عمّه الراحل توفي أثناء وضوئه لصلاة الضحي، قبل ظهر أمس، حيث فاضت روحه إلي بارئها بشكل مفاجئ ودون أن يشكو من أي مرض، مضيفاً أن ربنا أحسن خاتمته، ووشه منور زي البدر، مؤكداً أنه عمّه الراحل من مواليد عام 1946م في مدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، وهو متزوج، ولديه 4 من الأبناء، وقد شارك في حرب أكتوبر المجيدة، وكان أول من عبروا القناة، مشيراً إلى أنه كان دائماً يحكي لنا عن حرب أكتوبر وعن بطولاته فى الحرب هو وزملائه، وعن ساعة العبور، وكان طيبا يحبه الناس، لأنه هادى ومُسالم وعُمره ما زعل حد».

وأضاف القصبي، أن عمّه الراحل أذن فجر أمس، وصلي في جماعة في مسجد البرعي المجاور للبيت، قائلا:" قرأ ورده اليومي من القرآن الكريم كعادته، وكان طبيعيا، ولكل أجل كتاب، وكان من عاداته أن يجلس معنا كل يوم يتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان واصلاً لرحمه متصدقا، وأطفالنا بيحبوه مثلما يحبهم، مؤكداً أنه تم تشييع جثمان عمّه الراحل، اليوم الخميس، من مسجد المرسي ببيلا، ويُقام له عزاء في مضيفة المعداوي ببيلا".



السعيد القصبي بطل حرب أكتوبر فى كفر الشيخ توفى اثناء وضوءه



تواحجد المشيعين لتشييع جثمان بطل من ابطال الحرب