اليوم السابع
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تجديد حبس المتهمين بإطلاق الخرطوش على شقيقين فى مدينة نصر 15 يوما

الخميس، 13 أكتوبر 2022 12:26 م
تجديد حبس المتهمين بإطلاق الخرطوش على شقيقين فى مدينة نصر 15 يوما متهم - أرشيفية
كتب سليم على

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة الجنح المختصة، حبس 3 أشخاص، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بإطلاق الخرطوش على شقيقين فى منطقة مدينة نصر بالقاهرة، وتسببوا فى اصابتهم بأماكن متفرقة فى جسدهم. 
 
كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات. 
 
كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبال شقيقين مقيمان بدائرة القسم "مصابان برش خرطوش بأماكن متفرقة".
 
بالانتقال وسؤالهما اتهما (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) بالتعدى عليهما بالضرب باستخدام فرد خرطوش كان بحوزته لوجود خلافات بينهم، مما أدى لإصابتهما المنوه عنها.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم المذكور بالاشتراك مع (شقيقيه وشخص آخر) جميعهم مقيمون بذات الناحية.
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وضُبط بحوزتهم (2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار - كمية من مخدر البودر)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهم، والمواد المخدرة بقصد الاتجار.
 

القاهرة

أخبار الحوادث

خرطوش

مصاب بطلق نارى

قسم شرطة مدينة نصر

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