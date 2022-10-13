وقال "سيليني" - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الخميس، إنه تم تجدد الإضراب في مصفاة "نورماندي" وفي مصفاة النفط الرئيسية في "دونج" (بشمال غرب فرنسا) وفي مصفاة نفط في ضاحية "فيزين" بالقرب من مدينة ليون الفرنسية وفي مستودع "فلاند" وفي مصفاة نفط في منطقة "ميدي" جنوب فرنسا.

وكانت الحكومة الفرنسية وجهت أمرا لبعض عمال مصافي النفط، أمس الأربعاء، بضرورة العودة إلى مواقع عملهم للمرة الأولى في محاولة لكسر إضراب أدى إلى نقص في البنزين والديزل ولكن عمال مصافي النفط المضربين صوتوا لصالح مواصلة تحركهم الاحتجاجي.

يذكر أن فرنسا تشهد منذ أسابيع عدة إضرابات في مصافي التكرير ومستودعات الوقود بدعوة من النقابات العمالية التي تطالب بزيادة في الأجور حيث تواجه أكثر من 20% من محطات الوقود الفرنسية مشكلات في الإمدادات منذ مطلع الأسبوع الجاري، بعدما تسببت الإضرابات في تعطيل العمليات في أربع من مصافي التكرير الرئيسية في البلاد.