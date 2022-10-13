تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شخص بسبب خلافات مالية بالقليوبية لشهر ديسمبر

القليوبية إبراهيم سالم

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار فوزي يحيي أبو زيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أحمد راشد، وعماد سامي وردخان، وأمانة سر حلمي محمود، وحامد حجازي، تأجيل نظر قضية مقتل شخص علي يد 3 متهمين "ميكانيكي وعاطلين"، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، بسبب خلافات مالية بينهم، باستخدام أسلحة نارية وبيضاء، لجلسة اليوم السادس من دور شهر ديسمبر المقبل للمرافعة.



وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 3129 لسنة 2015 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 4698 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "أيمن أ ع"، 21 سنة، ميكانيكي، و"علي إ ا"، عاطل، وشقيقه "محمد إ ا"، عاطل، وجميعهم مقيمين دائرة مركز شرطة قليوب، في يوم 11 فبراير لعام 2015، قتلوا المجني عليه "سعيد سلامة سيد خضير"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وتفكروا بروية وعقدوا العزم على إزهاق روحه، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وبيضاء "فرد خرطوش، طنجة، مطواة"، وتربصوا به حال خروجه من مسكنه وما أن ظفروا به حتي بادره الأول بثلاثة أعيرة نارية من سلاح ناري "طبنجة" إحرازه، وأطلق الثاني صوبه عيارا ناريا من سلاح ناري "فرد خرطوش"، وألحقه الثالث طعنة بمطواه حوزته وتركوه غارقا بدمائه حتي وفاته، محدثين إصابة الواردة بتقرير الطب الشرعي والتي تسببت في وفاته على النحو المبين بالتحقيقات



وتابع أمر الإحالة، أن المتهم الأول أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا "مسدس"، وأحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري موضوع الإتهام السابق، فيما أحرز المتهم الثاني سلاحا ناريا غير مششخنا "فرد خرطوش"، كما أحرز ذخيرة مما تستخدم علي السلاح الناري موضوع الاتهام السابق، أما المتهم الثالث فأحرز سلاح أبيض "مطواة" دون مسوغ قانوني.