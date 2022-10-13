باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. إصابة مستشار رئاسى فلسطينى خلال قمع الاحتلال وقفة تضامنية..وحبس ديك بألمانيا بقرار محكمة.. ونفوق الحيتان بنيوزلندا..وترشيح برهم صالح لرئاسة العراق مجددا

وكالات

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أصيب مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس أحمد الرويضي، واعتقل مواطنان، مساء اليوم، الأربعاء، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي وقفة إسناد لأهالي مخيم شعفاط وبلدة عناتا

أعلن المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل اليوم الأربعاء، رفع مستوى التحذير من ثوران بركان جبل "بولوسان" بمقاطعة "سورسوجون" لرصد قدر من الاضطراب في نشاطه. الملكة إليزابيث تتسبب فى رفع مبيعات مربى البرتقال

ارتفعت مبيعات مربى البرتقال الشهر الماضي في بريطانيا بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، التي أعلنت حبها لهذا النوع من مربى الفاكهة قبل أشهر فقط من وفاتها في مسرحية هزلية مع الدب بادينجتون.

قضت المحكمة الإدارية في مدينة فرانكفورت أودر (شرق ألمانيا)، بأنه يجب على مربي حيوان أن يضع ديكه في حظيرة عازلة للصوت ليلا، حسب ما أورده موقع مجلة "دير شبيجل" الألمانية.

قالت منظمة إنقاذ الثدييات البحرية التى تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها أن نفوق مئات الحيتان الطيارة فى جزيرة بنيوزيلندا لا يزال يمثل لغزا محيرا للعلماء.

قالت الرئاسة الروسية، إنه لا توجد خطط لأن يلتقي الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بنظيره الأمريكى جو بايدن خلال قمة مجموعة العشرين فى إندونيسيا

أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني بالعراق، اليوم الأربعاء، ترشيح برهم صالح لانتخابات رئاسة الجمهورية.

أعلنت السلطات السعودية إحباط محاولات تهريب كمية ضخمة من المخدرات.

أعلن الجيش الصومالى مقتل 50 عنصرًا من ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة فى منطقة "يَسُومَن" التابعة لمحافظة هيران وسط البلاد. المجلس الوزارى الإسرائيلى المصغر يؤيد بالإجماع مسودة الاتفاق مع لبنان