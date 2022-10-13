انتشار بقع نفطية على سواحل البرازيل والسلطات تلجأ للتطبيقات لتحديد أماكنها

أتاح مركز إدارة وتشغيل نظام حماية أمازون البرازيلى (Censipam) التكنولوجيا تقنية لمساعدة السلطات الفيدرالية فى تحديد وتسجيل الشظايا أو بقع النفط التى لوحظت على طول سواحل البرازيل.

وأشارت صحيفة "بنامريكا" إلى أنه يسمح تطبيق الهاتف الذكى للسلطات بإدخال صورة وموقع بقعة زيت تم الإبلاغ عنها. بهذه الطريقة، يتم إنشاء قاعدة بيانات تحتوى على معلومات على الأرض تتضمن عمليات التنظيف ونتائج التحقيقات حول منشأ النفط، كما يمكن لسلطة البحرية وسلطة إيباما البيئية استخدام قاعدة البيانات لتعقب وتحديد مواقع بقع الزيت.

وأشار المستشار الرئيسى للمديرية العامة للملاحة البحرية، الأدميرال كاسيانو، خلال اجتماع مع هيئة الأمن والبيئة ANP، إلى أن عينات البقايا النفطية التى تم جمعها هذا العام لا علاقة لها بالتسرب الكبير لعام 2019.

وفقًا لتحليل مركز التكنولوجيا بالبحرية، يمكن أن تكون البقع الأخيرة متعلقة بتنظيف خزانات السفن.

وسلط كاسيانو الضوء على أنه تم تحليل البيانات المأخوذة من 4185 سفينة، واستكمالا للمبادئ التوجيهية لإجراء ومراقبة عمليات التفتيش الصادرة عن مديرية الموانئ والسواحل التابعة للبحرية، تم تحديد عمليات تفتيش للسفن المشبوهة فى الموانئ البرازيلية.

والجدير بالذكر أن التسرب النفطى اثر فى عام 2019 على أكثر من 2000 كيلومتر من الخط الساحلى فى المناطق الشمالية الشرقية والجنوبية الشرقية، وتوصلت التحقيقات إلى أن التسريب جاء من ناقلة النفط التى ترفع العلم اليونانى بوبولينا.