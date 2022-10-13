الوفد المصرى يعقد لقاءات مهنية وإعلامية خلال مشاركته بمعرض IMEX AMERICA السياحى

كتب محمد أسعد

في إطار مشاركة وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى فى فعاليات معرض IMEX AMERICA المُقام بمدينة لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 11 وحتى 13 أكتوبر الجاري، عقد ماجد أبو سديرة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة ورئيس الوفد المصرى المشارك بالمعرض، عدة لقاءات مهنية وإعلامية بالجناح المصرى.

وقد التقى بمجموعة من ممثلي كبرى منظمي الرحلات والفعاليات وسياحة الحوافز والمؤتمرات بالإضافة إلى عدد من ممثلي أبرز الصحف والقنوات التلفزيونية ووكالات الأنباء الدولية.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة إلى أنه تم خلال هذه اللقاءات إلقاء الضوء على المستجدات التي تشهدها الحركة السياحية الوافدة من السوق الأمريكي إلى المقصد السياحي المصري، والحركة السياحية الوافدة إلى مصر وخاصة خلال لقاءاته مع منظمي سياحة الحوافز ومسئولي وممثلي الشركات المتخصصة الراغبين في تنظيم أحداث وفعاليات ومؤتمرات في مصر لتعزيز هذا النمط السياحي الهام من خلال تقديم أنظمة جديدة ومتنوعة لبرامج السفر المتعددة، بغرض استقطاب المزيد من المعارض الإقليمية والدولية والمؤتمرات الدولية لتقام على أرض مصر.

كما أوضح خلال لقاءاته مع ممثلي أبرز الصحف والقنوات التلفزيونية ووكالات الأنباء الدولية أن المعرض يتيح فرصة مثالية للتواصل مع أبرز صناع القرار في سياحة الحوافز والمؤتمرات ( MICE) وإظهار الخصائص التي تتميز بها مصر لجذب المؤتمرات والفعاليات، مؤكداً على أن هناك طلب ملحوظ على المقصد السياحي المصري لتنظيم مؤتمرات واجتماعات به.

وتجدر الإشارة إلى أن معرض IMEX AMERICA يعد واحداً من أهم المعارض المتخصصة في سياحة الحوافز والمؤتمرات والمناسبات في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتشارك الوزارة هذا العام في المعرض بجناح مميز مساحته ٥٨ م٢ بمشاركة عدد من الفنادق والشركات السياحية المصرية المتخصصة في سياحة الحوافز والعاملة في السوق الأمريكى.