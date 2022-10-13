وقال والاس بحسب الموقع الرسمى للحكومة البريطانية، "إن الهجمات الروسية الأخيرة تستدعي مزيدا من الدعم لأولئك الذين يسعون للدفاع عن أمتهم، لذا فقد سمحت اليوم بتزويد أوكرانيا بصواريخ أمرام المضادة للطائرات".

وبحسب الموقع الرسمى للحكومة البريطانية، فإن المملكة المتحدة ستقدم أيضا 10 ملايين جنيه إسترليني لحزمة المساعدة الشاملة لحلف شمال الأطلسي "ناتو" لأوكرانيا على أن تشمل مساعدات عاجلة مثل الملابس الشتوية والملاجئ والمولدات وشاحنات الوقود وسيارات الإسعاف للجيش الأوكراني قبل الشتاء.

وأضاف أنه من المقرر أن يتم مراجعة تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها في قمة مدريد والتي تهدف إلى تعزيز الردع والدفاع الجماعي لحلف شمال الأطلنطي على أن تكون هذه هي المرة الأولى التي تحضر فيها فنلندا والسويد كمدعوين رسميين.

وأشار إلي أن وزراء دفاع حلف ناتو سيناقشون أيضا القدرة الصناعية الدفاعية لضمان قدرة الحلفاء على زيادة مخزونات الذخيرة لاستمرار دعم أوكرانيا، بالإضافة إلى مناقشة تخريب خطوط أنابيب نورد ستريم وكذلك الكيفية التي يمكن بها للحلف حماية البنية التحتية الحيوية من الهجمات المستقبلية.