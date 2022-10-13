المفوضية الأوروبية توافق على تخصيص 220 مليون يورو لدعم إنتاج الهيدروجين المتجدد

فاطمة شوقى

وافقت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، بموجب قوانين مساعدات الدول الأعضاء، على إجراء إسباني بقيمة 220 مليون يورو لدعم شركة "كوبرا" الإسبانية التابعة لمجموعة "فولكس فاجن" الدولية لصناعة السيارات في إنتاج الهيدروجين المتجدد وتعزيز استخدامه في القطاعات الصناعية.

وذكرت المفوضية في بيان صحفى، نشرته عبر موقعها الإلكتروني ـ أن هذا الإجراء سيساهم في تحقيق استراتيجية الاتحاد الأوروبي للهيدروجين وأهداف الصفقة الأوروبية الخضراء، مع المساعدة في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي وتسريع الانتقال الأخضر بما يتماشى مع خطة "ري باور" الأوروبية.

وأوضح البيان أن القرار يأتي في أعقاب الموافقة على مشروعين مهمين يحظيان باهتمام أوروبي مشترك لتعزيز سلاسل قيمة الهيدروجين، وقد تم اختيار مشروع "كوبرا" من قبل إسبانيا في سياق دعوة مفتوحة لتطبيق جزء من مشروع IPCEI الأوروبي حول تقنيات وأنظمة الهيدروجين واعتماده، نظرا لأن مثل هذه المشاريع تعد أكثر ملاءمة للتقييم بموجب المبادئ التوجيهية بشأن مساعدة الدول الأعضاء في تعزيز سياسات المناخ وحماية البيئة والطاقة على مدار العام.

تعليقًا على ذلك، قالت نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية مارجريت فيستاجر المسئولة عن سياسة المنافسة:" إن هذا الإجراء بقيمة 220 مليون يورو يمكّن إسبانيا من دعم خطط "كوبرا" لزيادة قدراتها في إنتاج الهيدروجين المتجدد. وسيسهم ذلك في تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وزيادة تخضير الصناعة الأوروبية ".

وأضاف البيان: أن هذه المساعدة، التي ستتخذ شكل منح مباشرة، ستدعم بناء وتركيب أجهزة التحليل الكهربائي واسع النطاق في المواقع التابعة للشركة لاسيما في منطقتي قرطاجنة وكاستيلون الإسبانيتين، بسعة إجمالية تبلغ 205 ميجاوات ويُتوقع أن تنتج هذه الأجهزة ما يقرب من 8550 طنًا من الهيدروجين المتجدد و 6840 طنًا من الأكسجين سنويًا، غير أنه من المتصور أن يتم بناء المحلل الكهربائي على مراحل، مع تشغيل أول محلل كهربائي اعتبارًا من عام 2023.